Персональный заход: аферисты обновили схему для доступа к аккаунтам на Госуслугах

В России распространяется новая схема, которую используют мошенники для получения доступа к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги» . К традиционным методам прибавилась социальная инженерия. Ведь с конца октября, когда была введена обязательная двухфакторная верификация при входе пользователей, аферистам стало сложнее проникать в личные кабинеты россиян. О новом способе атак «Известиям» рассказали люди, столкнувшиеся с этим, информацию подтвердили эксперты по кибербезопасности. Россияне уже приобрели определенный иммунитет к манипуляциям желающих получить доступ к их счетам — звонкам из «банков» и «правоохранительных органов», а вот к личному общению со «службой поддержки Госуслуг» еще не привыкли . На портале есть все инструменты для того, чтобы обезопасить аккаунт, но нужно бережно относиться к своим данным и не сообщать их третьим лицам, заявили в пресс-службе Минцифры .

Обновление метода

В течение последней недели в соцсетях появилось множество сообщений о том, что пользователи столкнулись с новой мошеннической схемой , цель которой — получение доступа к аккаунту на портале «Госулуги». Так, об этом рассказали пожилой родственник финансового аналитика и две состоятельные дамы.

Метод выглядит следующим образом: пользователь получает по почте, SMS или в сообщении в мессенджере извещение, что его аккаунт на Госуслугах взломан или заблокирован в связи с подозрительной активностью. И указываются номера телефонов, с которых поступит звонок из службы поддержки для восстановления доступа . Также потенциальной жертве предлагают связаться по этим номерам самостоятельно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Если человек вступил в телефонное общение с аферистами, то они просят у него сообщить данные «для проверки и восстановления» доступа, то есть код, который приходит при двухфакторной аутентификации для подтверждения входа . Одна из вариаций схемы — пользователю присылают ссылку на программу, которую нужно скачать, чтобы вернуть возможность заходить в свой личный кабинет на Госуслугах. На самом деле мошенники вынуждают установить вредоносное программное обеспечение, которое дает им удаленный доступ к устройству человека и его личному кабинету.

В тех случаях, о которых было упомянуто в начале, финал был разным. Так, в первом кейсе человек начал набирать по указанным телефонам, но не смог дозвониться. Возможно, просто повезло из-за большого трафика.

В одном из случаев женщина посоветовалась с друзьями, которые разбираются в вопросах кибербезопасности, и попыталась зайти в свой аккаунт, что у нее получилось. А в третьем кейсе дама, постоянно проживающая за рубежом, совершила все указанные аферистами действия и в итоге потеряла очень большую сумму денег, поскольку через Госуслуги мошенники получили доступ к ее банковскому счету.

Тест на слабину

Эксперты по кибербезопасности подтверждают, что такая схема есть и она распространяется . Как сообщила «Известиям» куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, ресурс получил уже несколько сотен сигналов граждан о получении таких сообщений от аферистов.

— Но пострадавших от этой схемы немного, — подчеркнула она, добавив, что люди все-таки начали с большей, чем ранее, подозрительностью относится к непонятным сообщениям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

О том, что схема известна специалистам по безопасности , сказал «Известиям» и ведущий эксперт сервиса аналитики и оценки цифровых угроз ETHIC компании Infosecurity a Softline company Владислав Иванов. По его словам, она основана на доверчивости и недостаточной осведомленности пользователей.

— Даже если человек не реагирует на исходное сообщение, мошенники могут обмануть его в процессе разговора по телефону , — уточнил эксперт.

И подтвердил, что через эту схему могут быть реализованы два сценария. Во-первых, злоумышленники способны выманивать данные в процессе звонка. Во-вторых, они могут отправлять ссылку на скачивание приложения, которое крадет пользовательские данные или нарушает работу устройства жертвы .

Также, как сообщил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский, пострадавший после того, как выдает свои данные и вводит SMS-код, получает сообщение о том, что его запись успешно заблокирована. То же самое подтверждает злоумышленник по телефону.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Таким образом, мошенники получают полнофункциональную учетную запись на Госуслугах, а жертва не переживает, что что-то не так. Получается, что таким аккаунтом можно пользоваться достаточно долго , — пояснил специалист.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов подчеркнул, что человек, получая тревожное сообщение, начинает волноваться.

— Переживания оказывают влияние на оценку ситуации и его дальнейшие поступки , — отметил он последствия использования социнженерии.

Действительно, внедрение в схему методов психологического манипулирования довольно нетипично для мошенников, которые пытаются получить доступ к аккаунтам граждан на Госуслугах , заметила Алла Храпунова. Традиционно злоумышленники предпочитали просто взламывать личные страницы граждан, пользуясь или слабостью паролей пользователей, или фишинговыми рассылками. Однако с введением обязательной двухфакторной верификации в октябре этого года преступники начали тестировать приемы социальной инженерии в и этом случае, сказала эксперт.

Впрочем, Минцифры давно призывает устанавливать дополнительную аутентификацию. И еще до введения обязательной двойной верификации в конце октября ее подключили 41 млн пользователей, сообщили «Известиям» в ведомстве.

— Новая мошенническая схема действительно могла быть создана после введения двухфакторной идентификации, так как после этого обновления многие «старые» способы из ранее работавших стали неактуальными, — предположил Владислав Иванов из Infosecurity a Softline company.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Когда усиливается технологическая защита, то и мошенники меняют свои схемы, адаптируя под новые условия , отметила куратор «Мошеловки». Прежде всего, начинают использовать слабость людей к методам психологического воздействия. Поэтому всем нам нужно просто быть готовым к модификации действий аферистов, уверена она.

— Ранее достаточно было пароля, теперь же, когда сделали обязательную двухфакторную аутентификацию, нужны еще и SMS. Скорее всего, обсуждаемые инциденты только первые ласточки и скоро их станет больше, ведь Госуслуги — очень лакомый кусочек для мошенников разных категорий, от вымогателей до спамеров, — согласен Федор Музалевский.

Одно неосторожное движение и…

«Известия» неоднократно писали о последствиях того, когда злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей на Госуслугах. Кто-то собирает логины, пароли, сведения о картах, которые пользователь вводил в браузере и данные о документах, указанных в личном кабинете Госуслуг.

По мнению Федора Музалевского, на данный момент наиболее ощутимые последствия и наибольшую опасность представляют собой микрозаймы, которые оформляются на жертв.

— Аферисты могут получить доступ к личным данным и использовать их для мошенничества, а также совершать действия от имени владельца аккаунта, например, менять данные в документах или заблокировать доступ к банковским счетам , — продолжил Владислав Иванов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Владимир Ульянов из Zecurion обратил внимание также на возможность подтверждать личность на сторонних сайтах с помощью портала Госуслуг . А это уже чревато дальнейшими негативными сценариями.

На Госуслугах регулярно проводится работа по анализу возможных угроз, на основе этих данных сформированы требования по защите информации при использовании портала, заверили «Известия» в пресс-службе Минцифры.

— Злоумышленник может получить доступ к аккаунту Госуслуг только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию : логин и пароль, сведения о втором факторе защиты аккаунта, либо если его данные будут скомпрометированы. Сотрудники портала никогда не звонят и не присылают смс без заявки гражданина , — пояснили в ведомстве.

На портале есть все инструменты для того, чтобы обезопасить аккаунт, но нужно бережно относиться к своим данным и не сообщать их третьим лицам, подчеркнули в пресс-службе Минцифры.