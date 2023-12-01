Замыкая круг: главные фотографии 2023-го

Международное информационное агентство Reuters представило подборку фотоснимков, которыми, по мнению редакторов издания, запомнится уходящий год. Палестино-израильский конфликт стал одним из наиболее резонансных событий. На фото — израильская противоракетная система «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа. Другие важные снимки — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Shir Torem
Жители Израиля покидают страну, спасаясь от боевых действий
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Похороны 24-летнего мужчины, погибшего в ходе рейда боевиков ХАМАС на территорию Израиля
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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Нью-Йорк поглотил дым от лесных пожаров, из-за чего небо окрасилось в желтый цвет
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Фото: REUTERS/Elias Marcou
Эвакуация мирных жителей после урагана «Даниэль» в Греции
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Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
Торжественная церемония выпуска курсантов Академии ВВС США в Колорадо
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Пожар в 42-этажном строящемся небоскребе в Гонконге
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
Последствия землетрясения в Марокко, в результате которого погибло около 3 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Louiza Vradi
Дерево, сгоревшее в ходе масштабных лесных пожаров в Греции
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Фото: REUTERS/Yves Herman
Протесты против строительства водохранилища во французском Сент-Солине переросли в массовые беспорядки
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Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
Разрушенная наводнением церковь в греческой деревне Метаморфоси
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Фото: REUTERS/Monicah Mwangi
Сожжение незаконно заготовленного сандалового дерева в Кении
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Фото: REUTERS/Paul Childs
Церемония коронации Карла III в Великобритании
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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
Суперлуна восходит за храмом Посейдона в Греции
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Фото: REUTERS/Amr Alfiky
Авиашоу во время ежегодной международной оборонной выставки и конференции в ОАЭ
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Фото: REUTERS/Juan Medina
Протесты во Франции после убийства полицейским 17-летнего подростка
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Фото: REUTERS/Lee Smith
Затонувшие рыбацкие суда во время отлива на берегу реки Уайр во Флитвуде, Великобритания
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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Очередь из мигрантов на границе США и Мексики
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Фото: REUTERS/Amit Dave
Празднование традиционного фестиваля красок Холи в Индии
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Последствия проливных дождей в Калифорнии
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Фото: REUTERS/Ali Khara
Мужчины спасают имущество после землетрясения в Афганистане
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
Придавленная бетонными плитами семья после землетрясения в Турции
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Фото: REUTERS/Mike Blake
Лауреаты премии «Оскар» Джейми Ли Кертис и Мишель Йео во время вручения награды актеру Брендану Фрейзеру
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Фото: REUTERS/Claudia Morales
Самое большое по запасам пресной воды в Латинской Америке озеро Титикака сильно обмелело
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Фото: REUTERS/Yasir Rajput
Спасательная операция в Пакистане, после того как с рельсов сошел пассажирский поезд
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