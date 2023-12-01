Замыкая круг: главные фотографии 2023-го

Международное информационное агентство Reuters представило подборку фотоснимков, которыми, по мнению редакторов издания, запомнится уходящий год. Палестино-израильский конфликт стал одним из наиболее резонансных событий. На фото — израильская противоракетная система «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа. Другие важные снимки — в фотогалерее «Известий»