Объективная реальность: лучшие репортажные фото года

По данным ученых, из-за изменения климата за последние три десятилетия погода на западе США стала более жаркой и сухой, в дальнейшем лесные пожары здесь будут происходить всё чаще. В минувшем сентябре в Калифорнии был зафиксирован самый большой пожар в новейшей истории штата