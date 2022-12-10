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Объективная реальность: лучшие репортажные фото года

Самые важные события и уникальные кадры от информагентства Reuters
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Протестующие в Коломбо, столице Шри-Ланки, в июле прорвались через полицейские кордоны и заняли президентский дворец после многомесячных уличных выступлений из-за разразившегося в стране жесточайшего экономического кризиса. Глава государства Готабая Раджапакса к тому времени уже покинул свою резиденцию и скрылся в неизвестном направлении
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Елизавета II, принц Чарльз и герцогиня Кембриджская с принцессой Шарлоттой и принцем Луи 2 июня с балкона Букингемского дворца приветствуют участников парада Trooping the Colour, посвященного платиновому юбилею правления британской королевы
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Borja Suarez
Дионисио Леаль — житель испанского острова Ла Пальма. Проснувшийся в сентябре 2021 года вулкан Кумбре Вьеха уничтожил сотни строений и засыпал населенные пункты толстым слоем пепла
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Carlos Osorio
В начале года в Канаде несколько недель бушевали протесты против ковидных ограничений. Властям пришлось впервые в истории объявить федеральный режим ЧП, премьер-министр Джастин Трюдо с семьей в целях безопасности покинул столичную резиденцию и уехал из Оттавы
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Hannah McKay
19 сентября — гроб с телом британской королевы Елизаветы II выносят из Вестминстерского аббатства, где проходила панихида
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Супертайфун «Нору» обрушился на Филиппины 25 сентября. Он уничтожил тысячи домов и затронул более 1 млн человек
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Loren Elliott
80 жителей деревни Серуа на Фиджи вынуждены задуматься о переезде, так как они исчерпали все способы борьбы с затоплениями из-за продолжающегося повышения уровня Тихого океана
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Stephane
Самая длинная во Франции река Луара практически пересохла летом из-за сильнейшей засухи, которой в Европе не было последние 500 лет
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Nyancho NwaNri
Нигерия теряет свои леса с невиданной скоростью. Для 61-летнего лесоруба Эгбонтолувы Мариги это единственный способ прокормить семью, но он уверен, что в ближайшие 10 лет все деревья исчезнут
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/David Swanson
По данным ученых, из-за изменения климата за последние три десятилетия погода на западе США стала более жаркой и сухой, в дальнейшем лесные пожары здесь будут происходить всё чаще. В минувшем сентябре в Калифорнии был зафиксирован самый большой пожар в новейшей истории штата
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Vincent West
Традиционный июльский праздник Сан-Фермин в испанской Памплоне, гвоздь программы — бег собравшихся от 12 разъяренных быков
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Daniel Becerril
Из-за сильных сентябрьских ливней река Сабинас в Мексике вышла из берегов, началось сильное наводнение. Жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Традиционный весенний праздник Холи в индийском штате Уттар-Прадеш
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Brian Snyder
На церемонии вручения «Оскаров» актер Крис Рок со сцены пошутил в адрес Джады Пинкетт Смит — жены Уилла Смита — про ее короткие волосы. После этого Уилл Смит поднялся с места, вышел на сцену и ударил Рока по лицу
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Китай в этом году пережил самый жаркий август за последние 60 лет. От Поянху, крупнейшего пресноводного озера в Китае, осталась лишь четверть
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Thomas Peter
После пожара в жилой многоэтажке в Урумчи, в результате которого погибли 15 человек, люди вышли на улицы китайских городов, протестуя против антиковидных ограничений. Демонстранты заявляют, что карантин препятствовал спасению жильцов из горящих квартир
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Белорусская фристайлистка Анастасия Андриянова тренируется перед соревнованиями в лыжной акробатике на Олимпиаде-2022 в Пекине
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Луис Инасиу Лула да Силва, руководивший Бразилией с 2003 по 2011 год, победил на президентских выборах в октябре действующего президента страны Жаира Болсонару
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Aly Song
После двух месяцев жесткого локдауна в июне Шанхай начал возвращаться к нормальной жизни — люди вышли на улицы, в городе заработали метро и магазины. При этом горожане должны сдавать тесты на коронавирус каждые 72 часа, чтобы пользоваться общественным транспортом или посещать публичные мероприятия
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
16 мая произошло полное лунное затмение — спутник полностью погрузился в земную тень. Правда, в России это явление увидеть было нельзя
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Kyodo
10 июля бывший премьер-министр Японии был смертельно ранен из дробовика во время уличного выступления в рамках предвыборной кампании бывшим моряком сил самообороны Японии Тэцуей Ямагами
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Rogan Ward
В ЮАР из-за проливных дождей и последовавшего за ними наводнения в апреле погибло более 400 человек
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Pedro Nunes
В 2022 году в Португалии лесные пожары уничтожили около 85 тыс. га, или почти 1% территории страны, что является самым высоким показателем в Европейском союзе
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Ahmed Saad
Сторонники иракского шиитского священнослужителя Муктады ас-Садра сносят бетонный барьер во время акции протеста против коррупции в Багдаде. В конце июля в стране начались массовые уличные выступления, демонстранты заняли ряд правительственных зданий, включая Республиканский дворец. В ходе столкновений погибли десятки и были ранены сотни иракцев
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Фото года по версии Reuters
Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
Горящие свалки Индии признаны самым токсичным местом на Земле. Фото сделано 5 июня, во Всемирный день защиты окружающей среды, на свалке Бхалсва в Нью-Дели
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