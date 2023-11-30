В Киеве во второй раз за неделю ветер порвал самый большой флаг Украины
В Киеве возле монумента «Родина-мать» во второй раз за неделю ветер порвал самый большой флаг Украины. Об этом 30 ноября сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Сооружение флагштока является крупнейшим в Украине. Его высота — почти 90 метров, вес — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра», — уточнили в сообщении.
В первый раз ветер порвал флаг Украины 27 ноября. Тогда украинская городская администрация отметила, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра всё равно повредили приспущенное полотнище.
В ночь на 27 ноября на Украину обрушился средиземноморский циклон. Тогда же из-за плохой погоды руководство Молдавии временно остановило работу нескольких контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Одесской областью Украины.
По данным минэнерго Украины, в результате циклона обесточенными оказались более 2 тыс. населенных пунктов в 16 областях.