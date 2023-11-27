В Киеве сильный ветер разорвал пополам самый большой флаг Украины
Ветер шквалистой силы порвал в Киеве самый большой флаг Украины, сообщила в понедельник, 27 ноября, городская администрация украинской столицы в Telegram-канале.
«Поврежденное полотнище самого большого флага страны снимают, чтобы позднее поднять новое. Несмотря на то что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище», — уточнили киевские власти.
Размер полотнища — 16 x 24 м.
Местные СМИ публикуют фотографии, как на ветру развевается порванный на две равные части флаг. Сроки поднятия на флагшток нового полотнища пока не приводятся.
В ночь на 27 ноября на Украину обрушился средиземноморский циклон. Как уточняет «Газета.Ru», 26 ноября из-за плохой погоды руководство Молдавии временно остановило работу нескольких контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Одесской областью Украины.
По данным Минэнерго Украины, обесточено более 2 тыс. населенных пунктов в 16 областях.