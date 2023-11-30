Украина находится на грани капитуляции, а президент страны Владимир Зеленский идет по пути итальянского диктатора Бенито Муссолини. Такое мнение 30 ноября выразил бывший старший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, комментируя постановление Верховной рады об отмене президентских выборов в 2024 году.

«Украина на грани капитуляции. Выборы на Украине в 2024 году отменены. Зеленский идет по тому же пути, что Муссолини», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х (бывш. Twitter).

Макгрегор также отметил, что чем раньше уйдет Зеленский, тем будет лучше для него. Экс-советник Пентагона подчеркнул, что он будет очень удивлен, если президенту Украины удастся спастись.

Ранее в этот день депутаты Верховной рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Согласно документу, президентские выборы будут проведены не ранее чем через полгода после отмены военного положения. Политолог Алексей Кочетков в беседе с «Известиями» заявил, что таким образом Зеленский официально при помощи депутатов закрепил существующее положение вещей, то есть до конца он сохранит свою власть.

Также 30 ноября японское агентство Kyodo опубликовало интервью с Зеленским, в котором он признался, что конфликт на Украине «выпал из фокуса внимания мировой общественности» из-за палестино-израильского конфликта. Накануне сообщалось, что Зеленский призвал ускорить возведение оборонительных сооружений в связи с ситуацией на фронте и опасений возможного нового наступления России.

Тогда же газета Bild сообщила, что среди военнослужащих Вооруженных сил Украины растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Так, солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.