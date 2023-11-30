Политолог назвал цель принятия радой Украины декларации о запрете выборов

Президент Украины Владимир Зеленский при помощи депутатов официально закрепил свой пост до окончания боевых действий. Таким образом политолог Алексей Кочетков прокомментировал «Известиям» 30 ноября принятие декларации о запрете любых выборов на Украине во время военного положения.

Ранее в четверг депутаты Верховной рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Согласно документу, президентские выборы будут проведены не ранее чем через полгода после отмены военного положения.

«По большому счету Зеленский официально таким образом при помощи депутатов закрепил существующее положение вещей, то есть он до конца конфликта остается президентом, его власть сохраняется. Соответственно, он будет тянуть конфликт до логического конца Украины», — считает Кочетков.

Политолог добавил, что пока на Украине идут боевые действия, власть Зеленского сохранится и, соответственно, сохранятся его доходы.

В начале ноября Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он также призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве. При этом ранее он отмечал, что готов баллотироваться на второй срок.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако в случае поддержки парламентом соответствующих законодательных изменений выборы возможны.