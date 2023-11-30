Суд обратил 50 млн рублей экс-полковника Захарченко в доход РФ

Московский суд обратил в доход государства имущество на сумму свыше 50 млн рублей осужденного за коррупционную деятельность бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко. Об этом 30 ноября сообщили в столичной прокуратуре.

«Удовлетворены исковые требования прокуратуры г. Москвы об обращении в доход РФ имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц на сумму свыше 50 млн рублей», — указано в сообщении в Telegram-канале.

Как установлено в прокуратуре, на незаконные доходы Захарченко и другие ответчики покупали ювелирные изделия и недвижимость в элитных районах Москвы.

Занимавший пост замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При проведении следственных действий у него и его родственников были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость.

По версии следствия, с 2007 по 2016 год Захарченко систематически получал взятки от организованной группы. Ему были предъявлены обвинения в их получении и превышении должностных полномочий. 17 мая 2022 года суд приговорил Захарченко к 16 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей по делу о взяточничестве.

В декабре 2022 года столичная прокуратура обратилась в Никулинский районный суд с исковым заявлением об изъятии в доход государства имущества Захарченко на сумму более 50 млн рублей.

Позднее 26 октября суд заочно приговорил к девяти годам колонии экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество в передаче взятки Захарченко. В настоящее время осужденный находится в международном розыске.