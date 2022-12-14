Реклама
Прямой эфир
Мир
В Евросоюзе договорились о проекте безвизового режима для Косово
Мир
В ЕК предложили ответные меры на закон о снижении инфляции США
Мир
В Польше обвинили ЕС в отсутствии финансовой помощи с украинскими беженцами
Мир
Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии Алейника с назначением
Мир
Саакашвили прервал голодовку спустя несколько часов после ее объявления
Мир
Помощник госсекретаря США объявил о подготовке нового пакета военной помощи Киеву
Общество
Суд попросили изъять у экс-полковника Захарченко 50 млн рублей в доход государства
Армия
Российские бойцы с помощью «Терминаторов» отразили атаку ВСУ на линии фронта в ЛНР
Мир
В Тбилиси вооруженный мужчина ограбил отделение Bank of Georgia
Мир
На Украине создана петиция с призывом не продлевать военное положение в стране
Общество
В Петербурге скончался известный вирусолог Александр Смородинцев
Мир
Немецкая клиника Charite отменила несрочные операции из-за нехватки персонала

Суд попросили изъять у экс-полковника Захарченко 50 млн рублей в доход государства

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Москвы обратилась в Никулинский районный суд с исковым заявлением об изъятии в доход государства имущества на сумму более 50 млн рублей бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, приговоренного к 16 годам тюремного заключения за взяточничество. Об этом 14 декабря сообщили в Telegram-канале прокуратуры.

Добавленная строгость: срок Дмитрию Захарченко увеличен до 16 лет
«Золотого полковника» признали виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей

Отмечается, что на незаконные доходы, полученные коррупционным путем, Захарченко, его отцом, сестрой, бывшей супругой и доверенным лицом были приобретены две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы.

Как установили прокуроры, в отношении указанного имущества не были представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы.

«По тем же основаниям прокуратура Москвы заявила исковые требования об обращении в доход государства денежных средств, принадлежащих указанным лицам. Всего сумма исковых требований превысила 50 млн рублей», — говорится в сообщении.

17 мая Пресненский суд Москвы признал Захарченко виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штраф 500 млн рублей.

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Он был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки на сумму 7 млн рублей. Вскоре ему вменили еще два эпизода взяточничества и обвинили в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

По версии следствия, подсудимый в 2007–2016 годах систематически получал взятки от организованной группы. В 2019 году суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения. Экс-полковника признали виновным по трем пунктам обвинения: две взятки в особо крупном размере и препятствование осуществлению правосудия. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. По одному из эпизодов обвинения Захарченко был оправдан. Речь идет о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре приговор смягчили на полгода.

При проведении следственных действий у его родственников и у него самого в 2016 году были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022