Суд попросили изъять у экс-полковника Захарченко 50 млн рублей в доход государства

Прокуратура Москвы обратилась в Никулинский районный суд с исковым заявлением об изъятии в доход государства имущества на сумму более 50 млн рублей бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, приговоренного к 16 годам тюремного заключения за взяточничество. Об этом 14 декабря сообщили в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечается, что на незаконные доходы, полученные коррупционным путем, Захарченко, его отцом, сестрой, бывшей супругой и доверенным лицом были приобретены две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы.

Как установили прокуроры, в отношении указанного имущества не были представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы.

«По тем же основаниям прокуратура Москвы заявила исковые требования об обращении в доход государства денежных средств, принадлежащих указанным лицам. Всего сумма исковых требований превысила 50 млн рублей», — говорится в сообщении.

17 мая Пресненский суд Москвы признал Захарченко виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штраф 500 млн рублей.

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Он был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки на сумму 7 млн рублей. Вскоре ему вменили еще два эпизода взяточничества и обвинили в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

По версии следствия, подсудимый в 2007–2016 годах систематически получал взятки от организованной группы. В 2019 году суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения. Экс-полковника признали виновным по трем пунктам обвинения: две взятки в особо крупном размере и препятствование осуществлению правосудия. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. По одному из эпизодов обвинения Захарченко был оправдан. Речь идет о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре приговор смягчили на полгода.

При проведении следственных действий у его родственников и у него самого в 2016 году были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы.