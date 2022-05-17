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Экс-полковника МВД Захарченко приговорили к 16 годам колонии

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Суд приговорил экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии и штрафу в размере 500 млн рублей. Об этом сообщает 17 мая корреспондент «Известий» из зала суда.

На скамье подсудимых, помимо Захарченко, находились еще три человека: бывшие адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин, а также бизнесмен Валерий Маркелов. Белевцов и Критинин приговорены к семи годам колонии строгого режима каждый, а Маркелов получил восемь лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.

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Ранее, 27 апреля, Гособвинение попросило признать Захарченко виновным и назначить наказание в виде 17 лет колонии строгого режима.

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Он был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки на сумму 7 млн рублей. Вскоре ему вменили еще два эпизода взяточничества и обвили в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

В 2019 году суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения. Экс-полковника признали виновным по трем пунктам обвинения. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. По одному из эпизодов обвинения Захарченко был оправдан. Речь идет о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре приговор смягчили на полгода.

При проведении следственных действий у его родственников и у него самого в 2016 году были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы.

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