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Сальдо сообщил о росте числа преступлений ВСУ на правобережье Херсонской области

Сальдо: количество преступлений ВСУ на правобережье Херсонской области увеличилось на 70%
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Украинские военнослужащие на правобережье Херсонской и Николаевской областей за осень совершили на 70% больше преступлений, чем летом. Об этом 30 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

В частности, боевики киевского режима стали чаще наносить телесные повреждения местным жителям и осуществлять кражи, грабежи, разбойные нападения и угон автотранспорта.

«На те же 70% среди украинских боевиков стало больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков», — добавил глава региона.

При этом командование Вооруженных формирований Украины (ВФУ) не только не препятствует совершению преступлений против граждан, но и негласно их поощряет. Полиции отданы негласные указания не документировать и не расследовать преступления, заявил Сальдо.

«По сути, люди брошены на произвол боевиков-наркоманов, которые из-за безнаказанности всё больше распоясываются», — уточнил губернатор Херсонской области.

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В конце октября Сальдо отмечал, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса. Он указал, что большинство медицинских учреждений закрыты, а большая часть населения живет в страхе перед боевиками и органами киевского режима.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года вместе с Запорожской областью, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Киев не признает их легитимности и продолжает массированные обстрелы территорий регионов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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