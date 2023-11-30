Школьница рассказала о спасении пострадавшего от нападения неизвестного мужчины

Школьница по имени Ксения спасла жизнь мужчине, который пострадал при нападении на него неизвестного с ножом в норильском районе Талнах. Девочка рассказала «Известиям» подробности того инцидента.

По словам 14-летней Ксении, в тот день она возвращалась домой с занятий по танцам. В определенный момент она услышала мужской голос, который кричал «Помогите!».

«Я подумала сначала, что он может быть в нетрезвом состоянии или что-то случилось. Я решила все-таки остановиться. Он подбежал, а у него бежит из головы кровь. Я спросила, что случилось. Он попросил вызвать «скорую», — рассказала девочка.

Далее школьница выполнила просьбу пострадавшего. Пока они ждали бригаду медиков, мужчина рассказал, что на него напали со спины. Приметы нападавшего пострадавший не успел запомнить.

В ночь на 30 ноября также аналогичным образом было совершенно нападение на женщину в норильском районе Талнах.

Ранее, 8 ноября, вооруженный мачете мужчина напал на прохожих в Люберцах. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Обезвредить мужчину с мачете помог ставший свидетелем преступления Мугабилу Бабаев. Позднее мэр Люберец Владимир Волков вручил Бабаеву благодарность за то, что он сбил преступника. Злоумышленник арестован.