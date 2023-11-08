Дело возбуждено после нападения с мачете в подмосковных Люберцах
ГСУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело после нападения в подмосковных Люберцах вооруженного мачете мужчины на проходившую мимо него девушку с ребенком. Об этом в среду, 8 ноября, сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, пп. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений»).
Установлено, что злоумышленником является местный житель 1987 года рождения.
Председатель Следственный комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Подмосковью Александру Старикову представить доклад о ходе расследования.
Инцидент произошел ранее в этот день на углу улиц Кирова и Комсомольской. Злоумышленника остановил сотрудник службы судебных приставов, услышавший крики девушки. Сообщалось также, что нападавший ранее уже был судим за мелкие преступления, уличную драку и кражу.