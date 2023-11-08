Мужчина с ножом напал на девушку в Люберцах

Вооруженный ножом мужчина в подмосковных Люберцах напал на проходившую мимо него девушку, после чего стал набрасываться на правоохранителей. Как сообщил источник «Известий» 8 ноября, нападавший госпитализирован, получив ранение брюшной полости, после того, как по нему был открыт огонь.

Происшествие произошло на углу улиц Кирова и Комсомольской. По данным источника девушка, которая в результате нападения на нее получила закрытую черепно-мозговую травму и рану в затылочной области, от госпитализации отказалась.

Как сообщили в правоохранительных органах, нападавший с мачете был задержан судебным приставом.

«По предварительной информации, рядом с отделом судебных приставов в Люберцах неизвестный напал с ножом на проходившую женщину. Сотрудник службы судебных приставов услышал крики, вышел на улицу, увидел злоумышленника и применил табельное оружие и наручники», — цитирует собеседника ТАСС.

По данным Telegram-канала «112», нападавшим является 36-летний Роман Концелидзе, который проживает на улице Кирова. Ранее у него уже были судимости за мелкие преступления, уличную драку и мелкую кражу.

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