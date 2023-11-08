Обезвредивший нападавшего на людей в Люберцах рассказал о происшествии
Автолюбитель, который 8 ноября обезвредил нападавшего с мачете на прохожих в Люберцах, рассказал «Известиям» о произошедшем.
По словам мужчины, он ехал по улице, когда увидел человека с ножом в руках.
«А я думал, это муляж, а уже когда увидел, что он ударил женщину и ребенка, уже проехал. Я тогда развернулся второй раз. Но у меня в машине ничего не было, никаких ножей», — рассказал он.
Мужчина решил сбить нападавшего автомобилем на пешеходном переходе. Поскольку инцидент произошел рядом с отделом судебных приставов в Люберцах, то услышавшие крики сотрудники вышли на улицу и применили к нарушителю табельное оружие.
Злоумышленник госпитализирован с огнестрельным ранением в область живота.
Инцидент произошел на углу улиц Кирова и Комсомольской. По данным источника, девушка, которая в результате нападения получила закрытую черепно-мозговую травму, от госпитализации отказалась.
По данным Telegram-канала «112», нападавшим является местный житель, 36-летний Роман Концелидзе. Ранее у него уже были судимости за мелкие преступления, уличную драку и кражу.