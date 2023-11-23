Суд арестовал напавшего с мачете на женщину с ребенком в Люберцах мужчину

Суд в подмосковных Люберцах с учетом позиции Люберецкой городской прокуратуры арестовал 36-летнего местного жителя, напавшего на женщину и ребенка с мачете, до 8 января 2024 года. Как сообщает 23 ноября ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области, обвиняемый не признал себя виновным в совершении преступлений.

Фигуранту предъявлены обвинения в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений, а также применении насилия в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ).

«На допросе в качестве обвиняемого мужчина отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции Российской Федерации», — указано на сайте ведомства.

Кроме того, во время заседания суда мужчина возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и просил назначить наказание в виде домашнего ареста. Следователями назначено проведение ряда экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

Вооруженный мачете мужчина, житель города Роман Концелидзе, напал на прохожих в Люберцах 8 ноября. В результате его действий женщина получила травмы головы, она отказалась от госпитализации. После нападения на прохожих мужчина набросился и на подоспевших правоохранителей, но был нейтрализован. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Обезвредить мужчину с мачете помог ставший свидетелем преступления Мугабилу Бабаев. Он рассказал «Известиям», что решил сбить нападавшего машиной на пешеходном переходе, когда увидел, как он набросился на женщину с ребенком.

9 ноября мэр Люберец Владимир Волков вручил Бабаеву благодарность за то, что он сбил преступника, перекрыл своей машиной дорогу и оказал помощь при задержании правонарушителя. Он назвал поступок Бабаева геройским и достойным.