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В Люберцах вручили благодарность обезвредившему злоумышленника с мачете

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Фото: t.me/VM_Volkov
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Мэр подмосковных Люберец Владимир Волков вручил благодарность Мугабилу Бабаеву за то, что он помог обезвредить напавшего с мачете на женщину и ребенка. Об этом глава города рассказал 9 ноября в своем Telegram.

«Мугабил стал случайным свидетелем происшествия: из окна своей машины он увидел, как преступник ранил женщину мачете на улице Кирова. Мужчина понял, что не может остаться в стороне: он сбил преступника, перекрыл своей машиной дорогу и оказал помощь при задержании правонарушителя», — рассказал Волков.

Он назвал поступок Бабаева геройским и достойным. Волков также передал слова благодарности от тех, кого спас мужчина.

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Вооруженный мачете мужчина напал на прохожих в Люберцах накануне, 8 ноября. В результате женщина получила травмы головы, она отказалась от госпитализации. После нападения на прохожих мужчина набросился и на подоспевших правоохранителей, но был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Помогавший обезвредить мужчину с мачете Бабаев рассказал «Известиям», что решил сбить нападавшего машиной на пешеходном переходе, когда увидел, как он набросился на женщину с ребенком.

По данным Telegram-канала «112», нападавшим оказался местный житель, 36-летний Роман Концелидзе. Ранее у него уже были судимости за мелкие преступления, уличную драку и кражу.

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