Работа для Родины

«Роснефть» отчиталась о работе за III квартал и 9 месяцев 2023 г. Финансовые результаты можно вновь охарактеризовать как подсанкционный бенчмарк для крупного российского бизнеса.

Выручка за III квартал увеличилась на 33,3% квартал к кварталу и достигла 2,7 трлн руб., что на 2,4% выше консенсус-прогноза аналитиков. По итогам девяти месяцев выручка составила 6,6 трлн руб.

Повышение эффективности и снижение расходов путем тщательного контроля позволили зафиксировать EBITDA за III квартал на уровне 1,0 трлн руб., что на 15% выше консенсус-прогноза. По итогам девяти месяцев EBITDA увеличилась на 19,3% до 2,4 трлн руб.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за III квартал выросла до 467 млрд руб. и за девять месяцев составила 1,1 трлн руб., что в 1,8 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Свободный денежный поток (СДП) за III квартал 2023 г. достиг 723 млрд руб., а за девять месяцев составил 1,2 трлн руб., что более чем наполовину выше прошлого года.

Капитальные затраты за III квартал составили 310 млрд руб., за девять месяцев — 909 млрд руб., что на 10,6% выше прошлогодних. Рост показателя, в значительной мере связан с активной реализацией проекта «Восток Ойл».

Наконец, удельные расходы на добычу углеводородов в отчетном квартале составили $2,5/барр.н.э., что по-прежнему одно из самых низких значений в мире.

Под стать финансовым операционные результаты. Так, в январе-сентябре объем добычи углеводородов год к году вырос почти на 11%, в т.ч., жидких углеводородов — на 3,9%, газа — на 33,0%.

Проходка эксплуатационного бурения за девять месяцев увеличилась на 7,0% год к году, при этом, доля новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта составила 48%.

В рамках проекта «Восток Ойл» в январе-сентябре выполнено более 2,2 тыс пог. км сейсморазведочных работ 2Д и 1,6 тыс кв. км работ 3Д. В период летней навигации Севморпути на объекты проекта доставлено более 850 тыс т грузов. Всего в январе-сентябре водным транспортом доставлено 1,1 млн т грузов.

В «Переработке» компания за январь-сентябрь нарастила объем переработки нефти в России на 3,3%. Продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке только в III квартале выросли на 13%.

На этом статистическую часть обзора закончим и перейдем к аналитическому разделу.

«Роснефть» — возможно, самый патриотичный лидер российского бизнеса. Под патриотизмом здесь понимается, во-первых, деятельность, ориентированная на внутренний рынок, во-вторых, настойчивость в отстаивании интересов как всей отрасли, так и отечественных потребителей, в-третьих, уважение к акционерам.

Приоритетом компании всегда было и остается стабильное снабжение граждан и предприятий качественным моторным топливом. Миссия реализуется через собственную сеть АЗС и оптовую торговлю моторным топливом на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. В III квартале биржевые объемы продаж «Роснефти» более чем в два раза превысили нормативные значения, а ее доля в совокупном объеме биржевых продаж составила 40%.

Большое влияние на работу «Роснефти» оказывает далеко не всегда продуманная политика Минфина и ЦБ, в первую очередь, непрекращающиеся изменения системы налогообложения отрасли. Что затрудняет реализацию инвестиционной стратегии и завершение начатых проектов.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин констатировал, что «финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию». А также то, что санкционное давление на нефтянку возрастает с каждым месяцем.

Для примера возьмем недавний кризис на внутреннем рынке моторного топлива. Во многом причиной стало непроработанное решение по сокращению демпфера. Начался рост цен и даже дефицит. Уже через два месяца Минфин пересмотрел свой подход, и ситуация быстро нормализовалась. Есть опасения, что к разбалансированию рынка и созданию дефицита может привести и дифференциация цен на газ для различных категорий промпотребителей на фоне роста налоговой нагрузки.

Не меньший вред наносят отрасли и некоторые инициативы ЦБ — в частности, изменения ключевой ставки, ведущие к росту стоимости финансирования, увеличению расходов и сроков реализации проектов, а также к негативному влиянию на прибыль (базы для дивидендов).

Несмотря на то, что указ президента РФ от 27 ноября 2023 г. № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» предоставляет «Роснефти» возможность самостоятельно определять объем и состав публикуемой информации, компания категорически отказалась закрывать отчетность от инвесторов. Что по достоинству оценено инвестиционным сообществом.

Все это способствовало увеличению количества акционеров «Роснефти» в 4,5 раза до 900 тыс чел., а ее ценные бумаги стали одними из самых быстрорастущих на рынке. В октябре капитализация «Роснефти» превысила 6,4 трлн руб.

И, как закономерный итог, совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 30,77 руб. на акцию. В общей сложности, на выплату дивидендов предлагается направить 326 млрд руб. или 50% чистой прибыли за I полугодие этого года. В полном соответствии с дивидендной политикой.

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