Число жертв теракта в Иерусалиме увеличилось до двух человек. Как сообщает 30 ноября газета Times of Israel, вторым погибшим является 70-летний мужчина.

Отмечается, что мужчина получил ранение и был госпитализирован, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Ранее СМИ сообщили, что во время теракта в Иерусалиме погибла 16-летняя девочка. При этом The Jerusalem Post заявляет, что была убита 24-летняя девушка, еще восемь человек пострадали.

Газета указывает со ссылкой на данные полиции, что двое вооруженных террористов из Восточного Иерусалима прибыли на перекресток Гиват-Шауль возле въезда в город и открыли стрельбу по мирным жителям на ближайшей автобусной остановке. Стрелявшие были ликвидированы силами безопасности и гражданским лицом, находившимся на месте происшествия.

Ранее сообщалось о шести пострадавших в результате террористического акта в Иерусалиме. Отмечалось, что атака произошла спустя час после объявления о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС продлили перемирие в секторе Газа.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.