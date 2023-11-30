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Эксперты назвали пять трендов рынка загородных домов Московского региона

«Метриум»: покупателей загородных домов интересует современная архитектура
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Высокая активность покупателей самого дорогого жилья Москвы затронула осенью 2023 года не только городской, но и загородный рынок, отметили аналитики «Метриум». Вместе с ростом интереса к домовладениям появились новые и усилились прежние тренды, среди которых современная архитектура, продажа дома с мебелью, недвижимость с рабочей кухней. В компании рассказали «Известиям» об этих и других трендах.

Эксперты обратили внимание на то, что покупатели элитных загородных домов становятся приверженцами готового продукта. Так, по данным компании, в бюджете от $7 млн 90% заявок поступает на покупку полностью готового для проживания жилья. В таких особняках предусматриваются отделка, все виды мебели, предметы декора, текстиль и даже посуда.

Кроме того, растет популярность и домов с отделкой в ценовом сегменте от 300 млн до 500 млн рублей. В бюджете до 200 млн рублей покупатели также стремятся к готовым решениям, но на рынке не хватает такого предложения.

«Главный запрос покупателей сегодня — экономия времени. Будущие владельцы недвижимости не готовы долго разрабатывать проекты, ждать завершения ремонта и прибытия заказанной мебели. Они смотрят дом, решают, нравится или не нравится готовое дизайнерское решение, и приобретают недвижимость. Застройщики в связи с этим даже не предлагают дома без отделки, а начинают продажи только готового продукта», — сказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

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Еще один тренд — рост популярности домовладений у платных дорог. Так, открытие в сентябре 2023 года новой платной дороги в Москве стимулировало спрос на загородные дома на западном направлении подмосковного рынка элитных домов. Шестиполосная платная трасса проходит от «Москва-Сити» вдоль Белорусского направления Московской железной дороги и до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей, где начинается платный обход Одинцово (дублер Минского шоссе). Появление этой трассы привлекло внимание потенциальных покупателей загородных домов вдоль платного дублера Минского шоссе, отметили в компании, добавив, что в октябре число запросов на местные домовладения выросло в два раза по сравнению со средним уровнем запросов за предыдущие 12 месяцев.

Также аналитики выяснили, что на загородном рынке домов растет доля компаний, которые занимаются точечной застройкой. По информации «Метриума», с начала года предложение от таких участников рынка выросло на 20%. Такие застройщики создают отдельные домовладения по индивидуальному проекту и продают их.

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При этом покупатели загородных домов стали чаще интересоваться наличием рабочей кухни. Как правило, это специальное помещение, которое оснащено профессиональным оборудованием, имеет мощные вытяжки, сложную технику, большие холодильные и морозильные камеры. Такая кухня существует для приготовления пищи поварами, которые работают в доме постоянно или по приглашению для особых случаев, объяснили эксперты.

В то же время россияне выбирают дома с современным стилем.

«В архитектурных предпочтениях покупателей загородных домов утвердился интерес к современному стилю. Порядка 70% запросов на дорогостоящие дома содержат такое пожелание. Современный стиль характеризуется большими панорамными окнами, прямыми линиями фасадов, минимализмом в экстерьере и интерьере здания, сочетанием природных и промышленных материалов, «игрой» формами здания, а не его украшением», — рассказали в компании «Метриум», уточнив, что интерес покупателей к неоклассике полностью не исчез — такой стиль является вторым по популярности.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что, выдачи ипотеки на строительство частных домов осенью выросли в два-три раза. Об этом рассказали «Известиям» в крупных банках. Объяснялось это тем, что на их возведение разрешили брать льготные кредиты, а цены на этом рынке доступнее, чем на квартиры. Также повлияли пандемия и удаленка.

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