Налоговый вычет за строительство дома в 2023 году — условия получения и сумма

Россияне, построившие частный жилой дом, могут вернуть часть потраченных денег, оформив налоговый вычет. При это не важно, как он возводился: с помощью подрядчиков или силами собственника. О том, как получить выплату и какие документы для этого нужны, читайте в материале «Известий».

Налоговый вычет за строительство дома в 2023 году — кто может получить

Согласно закону, все официально трудоустроенные граждане платят налог на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от зарплаты. Каждый месяц работодатель перечисляет эту сумму в налоговые органы. Чтобы поддержать налогоплательщиков, государство дает им возможность вернуть часть уплаченных средств, то есть получить вычет.

Правом на эту меру поддержки обладают собственники жилых домов, которые:

являются налоговыми резидентами России, то есть находятся в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, идущих подряд;

платят НДФЛ;

построили жилой дом на территории РФ;

не пользовались правом на налоговый вычет за строительство дома раньше или у них есть остаток по нему;

имеют документы, подтверждающие расходы на строительство (чеки, договоры с подрядчиком, расписки и т.д.).

Индивидуальные предприниматели и самозанятые не смогут воспользоваться вычетом, так как они пользуются упрощенной системой налогообложения.

Кроме того, вернуть деньги нельзя, если для строительства был использован материнский капитал, средства работодателя или другого лица. Для получения вычета собственник должен использовать либо собственные средства, либо ипотечные.

Оформить налоговый вычет не получится, если участок земли для строительства или сам дом были куплены у близкого родственника или другого аффилированного лица, например, у работодателя.

Налоговый вычет за строительство дома в 2023 году — за что можно получить

Получить налоговый вычет за строительство можно после того, как дом будет построен и зарегистрирован в Росреестре. При этом важно, чтобы в документах содержалась формулировка «жилой дом», а не «жилое строение», так как за последнее вычет не полагается.

Вернуть деньги за земельный участок, если на нем нет жилого дома, нельзя. Однако в случае приобретения земли с «недостроем» и завершения строительства собственник будет иметь право на возмещение и за покупку, и за строительство.

Налоговый вычет за строительство дачи не предусмотрен законодательством, так как жилой дом предназначен для постоянного проживания, а дачный — для временного. Тем не менее получить выплату можно, если дача находится не на территории садового товарищества и зарегистрирована как жилой дом.

Реконструкция и обновление жилого дома не являются основаниями для налогового вычета. Но есть одно условие, при котором получить его всё же возможно — если собственник ведет строительство своими силами и на момент регистрации дома в Росреестре отделка еще не завершена. В таком случае деньги вернут за все работы.

Стоит учитывать, что налоговый вычет распространяется не на все расходы, связанные со строительством. Выплата положена за:

покупку стройматериалов и отделочных материалов;

приобретение недостроенного жилого дома;

разработку проектной и сметной документации;

строительные и отделочные работы;

подключение к коммуникациям.

Другие расходы при расчете суммы налогового вычета учитываться не будут.

Налоговый вычет за строительство дома в 2023 году — сумма

Максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет за строительство дома — 2 млн рублей. Даже если собственник потратил больше, компенсацию он получит только в пределах этого лимита. Таким образом, можно вернуть до 260 тыс. рублей. В случае, если дом обошелся дешевле, компенсация составит 13% от его цены.

При этом важно иметь в виду, что налоговый вычет также зависит от уплаченного в течение года НДФЛ. То есть, если за 12 месяцев в налоговую было перечислено менее 260 тыс. рублей, собственник имеет право на единовременное получение только этой суммы. Остаток станет доступен ему в следующем году. Он будет выплачиваться ежегодно, пока владельцу дома не будет перечислен весь вычет.

Если дом был построен в ипотеку, можно рассчитывать на еще один вычет — за проценты по кредиту. Его лимит составляет 3 млн рублей, то есть получится вернуть до 390 тыс. рублей.

За дом, возведенный в браке, каждый супруг имеет право получить вычет как за строительство, так и за проценты по ипотеке. В результате на двоих они могут получить 520 тыс. рублей или 1,3 млн рублей соответственно.

Налоговый вычет за строительство дома в 2023 году — документы

Для оформления налогового вычета потребуется пакет документов. Подавать их нужно после окончания строительства и регистрации дома в Росреестре. В список необходимых бумаг входят:

паспорт собственника;

декларация 3-НДФЛ;

документы, подтверждающие расходы;

ипотечный договор, если дом строился в кредит;

выписка из ЕГРН на земельный участок и стоящий на нем дом.

Если строительство обошлось дешевле 2 млн рублей, потребуется договор купли-продажи. Супругам, которые хотят получить два вычета, нужно написать заявление на распределение компенсации.

Налоговый вычет за строительство дома в 2023 году — как получить

Существует два способа получения налогового вычета за строительство дома: у работодателя или через Федеральную налоговую службу (ФНС).

В первом случае работодатель временно перестанет удерживать из зарплаты сотрудника НДФЛ, пока не будет выплачена вся сумма вычета. Для этого нужно собрать все необходимые документы и подать их в налоговую, чтобы она подтвердила право на компенсацию. После этого работник и работодатель получат соответствующее уведомление.

Затем необходимо написать заявление на вычет работодателю. Подтверждающие документы при этом не понадобятся. Уже со следующей зарплаты НДФЛ взимать не будут.

Чтобы получить всю сумму вычета единовременно, нужно обратиться напрямую в налоговую. После этого потребуется заполнить декларацию 3-НДФЛ и передать ее вместе с остальными документами. Это можно сделать лично в отделении налоговой, в МФЦ, онлайн на сайте ФНС или с помощью заказного письма.

Следующий этап — камеральная проверка. Она занимает около трех месяцев. Если проблем с документами не возникнет, деньги будут перечислены на банковский счет собственника, который он указал в заявлении на вычет.

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