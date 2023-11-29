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Экономист спрогнозировал итоги встречи ОПЕК+

Экономист Чирков: Москва и Эр-Рияд могут продлить сокращение экспорта и добычи
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Наиболее вероятно, что в результате заседания ОПЕК+ 30 ноября Россия и Саудовская Аравия могут продлить добровольное сокращение экспорта и добычи нефти, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 29 ноября.

«Это выгодно странам. В условиях сокращенных добычи и поставок [нефти] цены на нефть держатся на неплохих уровнях относительно предыдущих годов», — объяснил экономист.

В то же время, по его словам, если от этого сокращения отказаться, то произойдет рост добычи и экспорта, в итоге цены могут снизиться, и тогда страны будут меньше зарабатывать.

«Самое вероятное — это продление добровольных сокращений для России и Саудовской Аравии как очень больших экспортеров нефти. И мне кажется, что сейчас изменения квот ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения, скорее всего, не будет. Вероятность того, что будет изменение квот, очень низкая», — заключил Чирков.

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Ранее, 22 ноября, сообщалось, что с конца июля по конец сентября нефть подорожала сразу на треть благодаря усилиям по поддержанию цен со стороны ОПЕК+, в первую очередь России и Саудовской Аравии.

Ряд стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, решили до конца 2024-го добровольно сократить добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн баррелей в сутки.

В дополнение к этому Саудовская Аравия до конца текущего года добровольно сокращает добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. В то же время Россия сокращает нефтяной экспорт на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки.

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