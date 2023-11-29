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Статус квот: почему ОПЕК+ не изменит параметры сделки

И существует ли риск развала соглашения в следующем году
Фото: Getty Images/ullstein bild
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Внимание всего мирового нефтяного рынка 30 ноября будет приковано к последнему в этом году заседанию министров стран ОПЕК+. Эксперты полагают, что две «первые скрипки» соглашения — Россия и Саудовская Аравия — как минимум подтвердят свою приверженность к добровольному сокращению добычи и экспорта, несмотря на то что они практически в одиночку поддерживают цены. Давление на страны-участницы, пожелавшие изменить свою квоту на добычу в сторону увеличения, может привести к развалу соглашения и вызвать еще большее падение стоимости нефти. Тем не менее аналитики не исключают корректировку квот на 2024 год в сторону уменьшения производства.

Бунт на корабле

Встреча ОПЕК должна была состояться 25–26 ноября, но ее перенесли без объяснения причин на 30 ноября, что сразу же спровоцировало очередное падение Brent на 2,45%, до $80,43 за баррель. И это притом что в целом после сентябрьских максимумов, когда нефть торговалась выше $96 за баррель, Brent подешевела более чем на 18%, а WTI — более чем на 21%. Безусловно, это во многом заслуга США, чья добыча держится на максимумах — около 13 млн баррелей в сутки, к тому же Белый дом пошел на смягчение санкций в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы.

На этом фоне ряд источников Reuters сообщил, что перенос даты заседания связан с разногласиями по поводу уровней добычи для африканских производителей. По сообщению агентства, Ангола и Нигерия захотели увеличить свои показатели. При этом Bloomberg со ссылкой на источники уточняет: Саудовская Аравия предложила другим членам ОПЕК+ сократить квоты на добычу нефти, чтобы поддержать мировые рынки.

Позицию России 22 ноября — в день переноса даты заседания министерской встречи — высказал вице-премьер РФ Александр Новак.

нефть
Фото: Getty Images/NurPhoto

На мой взгляд, цены на нефть сегодня объективно отражают существующую картину, они на достаточно хорошем уровне. Соответственно, рынок сбалансирован. Мы все эти вопросы подробно будем обсуждать на встрече, — заявил Новак.

По словам управляющего партнера WMT Consult Екатерины Косаревой, несмотря на то что в данном контексте заявление вице-премьера можно трактовать так, будто бы Россия в этом противостоянии соблюдает нейтралитет, на самом деле Москве ближе позиция Эр-Рияда.

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С коллегой согласен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, в Москве опасаются, что США смогут предложить саудитам более выгодную сделку — поставки оружия и так далее в обмен на отказ Эр-Рияда от кооперации с Москвой в рамках ОПЕК+.

— Но пока нет признаков, что Эр-Рияд «предаст» сделку ОПЕК+. Напротив, ни визит Байдена в Эр-Рияд, ни жесткая риторика со стороны Госдепа США не привели к изменению позиции Королевства Саудовская Аравия (КСА). Ближневосточный конфликт между Израилем и Палестиной тоже не способствует сближению саудовских позиций с западными. Важное значение имеют личные контакты Путина и наследного принца КСА, фактического руководителя этой страны Мухаммеда бен Салмана. Между ними явно есть личное доверие, «химия отношений». Американская администрация считает Салмана излишне самостоятельным и своенравным лидером, — считает Митрахович.

Переговоры Джо Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в Саудовской Аравии

Переговоры Джо Байдена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в Саудовской Аравии

Фото: Global Look Press/Xinhua/Saudi Press Agency

По сего словам, Россия сумела убедить Саудовскую Аравию и лично Салмана, что возможная большая сделка Эр-Рияда с американцами будет стратегической ошибкой.

— Да, в краткосрочной перспективе саудиты могли бы занять большую долю рынка и воспользоваться временным уходом России как конкурента с части рынка. Но в долгосрочной перспективе подобное поведение до стороны Эр-Рияда было бы провалом, — полагает эксперт.

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Компромисс где-то рядом

Западные агентства в середине ноября сообщили о том, что Саудовской Аравии удалось сгладить разногласия по поводу целевых показателей добычи для африканских производителей и стороны продвинулись в направлении компромисса.

По словам Екатерины Косаревой, несмотря на то что и Нигерия, и Ангола не считаются крупнейшими производителями нефти среди стран — участниц ОПЕК+, они добывают по чуть более чем 1 млн баррелей в сутки. Давать послабления для одних, значит допустить повторения прецедента от других участников соглашения, подчеркивает эксперт.

— Кроме того, сегодня в условиях снижения цен на нефть члены картеля прекрасно понимают проблемы недоинвестирования отрасли, особенно на фоне постоянных призывов Международного энергетического агентства увеличивать инвестиции в восполняемые источники энергии (ВИЭ), — отмечает собеседник «Известий».

нефть
Фото: Global Look Press/hutchison

В октябре Александр Новак заявлял, что если раньше ежегодные вложения в углеводороды составляли около $700 млрд, то сейчас — $450–500 млрд. По его словам, в совокупности глобальные недоинвестиции в нефтегазовую сферу составили более $1 трлн.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов напоминает, что сейчас в мире есть два главных прогноза по спросу на нефть в 2024 году. Один прогноз — Международного энергетического агентства. Точнее, это прогноз США и Евросоюза, в котором утверждается, что спрос будет расти очень медленно — примерно на 0,9 млн баррелей в сутки из-за «совершенно незначительных» проблем ЕС, США и экономических трудностей Китая.

— Последние, правда, пока никак себя не проявили и прогнозы роста китайской экономики пересматривают в сторону роста, но это нисколько не мешает заинтересованным людям ожидать спад. А есть прогноз ОПЕК, который предусматривает значительный — около 2,5 млн баррелей в сутки — рост спроса в 2024 году, — отмечает Фролов.

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Не доводить до кризиса

По словам Фролова, сейчас странам ОПЕК+ надо соотнести актуальную статистику спроса и предложения с процессами, идущими в экономиках Европы, США и КНР.

Из этого можно будет сделать вывод о необходимости сохранения нынешних уровней добычи, о возможной корректировке квот на 2024 год или об уменьшении производства. Но последнее представляется наименее вероятным. Но не невероятным вообще, — полагает собеседник.

опек
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

ОПЕК+ в рамках сделки с ноября 2022 года сокращает добычу на 2 млн баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 млн баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверхквот, суммарно на 1,66 млн баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года.

Кроме того, у Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 млн баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия, в свою очередь, с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц — на 500 тыс. баррелей в сутки, а в сентябре–декабре — на 300 тыс. баррелей в сутки.

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— Одним из аргументов сторонников увеличения добычи может стать тот факт, что участники сделки ОПЕК+ теряют доли рынка на фоне роста производства нефти в США, — считает Косарева.

В противном случае есть риск развала соглашения уже в следующем году, что приведет к росту добычи, резкому снижению цен и новому мировому энергетическому кризису, добавила эксперт.

По словам Митраховича, квоты в рамках ОПЕК+ и дополнительные двусторонние российско-саудовские договоренности еще могут быть пересмотрены — в зависимости от ситуации на рынке и политической конъюнктуры.

нефть
Фото: ТАСС/Егор Алеев

Если цены будут резко падать, например ниже $50, возможны расширенные решения ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи, — полагает он.

Эксперт считает, что куда лучше придавать процессу сокращения добычи «контролируемый формат», когда сокращение добычи происходит в рамках респектабельных международных соглашений и с доверенными партнерами вроде саудитов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков верит в сохранение статус-кво.

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— Не думаю, что на заседании будет принято какое-то новое решение по уровням добычи. И это будет компромиссом. Все понимают, что доводить до развала сделки — это еще большее зло. Если все начнут добывать по максимуму, то цены рухнут. Саудовская Аравия верстает свой бюджет из расчета примерно $85 за баррель. При развале сделки цены могут упасть ниже $50 за баррель, что станет ударом по экономикам всех нефтепроизводителей, — заключает Игорь Юшков.

В Минэнерго и в аппарате Александра Новака традиционно не комментируют позицию России в канун заседания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже не стал рассуждать о том, можно ли ожидать каких-либо договоренностей по итогам предстоящей встречи ОПЕК+.

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