Работа финской АЭС «Олкилуото-3» остановлена из-за технического сбоя

Работа финской атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото-3» остановлена из-за технического сбоя, сообщается 29 ноября на сайте оператора станции Teollisuuden Voima.

«Производство электроэнергии на АЭС «Олкилуото-3» было прервано сегодня, в среду 29 ноября 2023 года, в 13:35 (14:35 мск. — Ред.)», — сказано в сообщении.

Сейчас расследуется причина остановки, которая связана с тест-проверками сетей вблизи электростанции.

Ранее, 19 ноября, «Олкилуото-3» также приостанавливала работу из-за возникшей неисправности. Ее нашли в турбинной установке. Причиной неисправности стал сбой в измерении температуры в системе охлаждения генератора.

АЭС «Олкилуото» находится на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на одноименном острове. Все три реактора электростанции производят более 30% потребляемой в стране электроэнергии. Именно третий блок мощностью 1600 МВт является мощнейшим блоком АЭС в Европе и третьим по мощности в мире.