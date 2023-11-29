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Песков назвал концентрацию сил Финляндии на границе с РФ избыточной мерой

Песков о концентрации сил Финляндии на границе с РФ: это избыточная мера
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari
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Концентрация сил Финляндии на границе с Россией является избыточной мерой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 29 ноября.

«Финляндии ничто и никто не угрожает, в данном случае, это, конечно, избыточная абсолютно мера по обеспечению безопасности, потому что там нет никакой угрозы и нет никакой напряженности. Напряженность как раз может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на нашей границе, потому что финны должны четко отдавать себе отчет, что это будет представлять для нас угрозу», — сказал он на брифинге.

Песков подчеркнул, что Москва видит это неспровоцированной, необоснованной концентрацией вооруженных подразделений на границах со страной.

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

Накануне, 28 ноября, финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что республика с 30 ноября до 13 декабря закрывает все пункты пересечения границы с Россией для лиц, ищущих убежище. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.

Еще в ночь на 18 ноября были закрыты четыре ближайших к Санкт-Петербургу из всех восьми КПП на границе России и Финляндии. В МВД республики такое решение объяснили якобы допуском российскими пограничниками к финской стороне соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

19 ноября начальник контрольно-пропускного пункта «Вартиус» Йоуко Киннунен сообщил, что туда прибыли представители Сил обороны Финляндии для оказания помощи пограничникам, которые возводят временный барьер. Источник в штабе ЗВО Минобороны РФ сказал «Известиям», что финские военные, прибытие которых на границу с Россией отмечается, не представляют никакой угрозы для российской стороны.

25 ноября Орпо отказался вести переговоры с РФ по ситуации на границе. Он добавил, что Хельсинки готов к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

Такая категоричность финских политиков, как и выбранный ими курс, не устроили население страны. Жители городов Финляндии 25 ноября вышли на митинги против закрытия границы с Россией.

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