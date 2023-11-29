В Петербурге задержаны начальник отдела ГУ МВД и следователь по делу о взятке

В Санкт-Петербурге задержаны начальник следствия и следователь МВД, подозреваемые в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по городу в среду, 29 ноября.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России по г. Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело <…> в отношении начальника пятого отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности и следователя по особо важным делам <…> по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Как отмечается, задержанный следователь расследовал уголовное, свидетелем по которому является местная жительница. С женщины, как считают в СК РФ, подозреваемые требовали взятку в размере 8 млн рублей.

«Действуя совместно по предварительному сговору в целях личного обогащения, подозреваемые в ноябре 2023 года потребовали с последней взятку в виде денежных средств в сумме 8 млн рублей, заявив, что в случае неисполнения данного требования женщина будет привлечена к уголовной ответственности. Для получения денежных средств соучастники приискали в качестве посредников своих знакомых», — указывает пресс-служба.

24 ноября при передаче муляжа денежных средств, имитирующих вышеуказанную сумму, посредники были изобличены и согласились сотрудничать со следствием. В тот же день они под контролем оперативных сотрудников передали муляж подозреваемому. После этого он и его соучастник были задержаны.

В настоящее время СК продолжает выяснение всех обстоятельств произошедшего. По месту жительства задержанных проводятся обыски.

24 ноября источники «Известий» сообщали, что в Санкт-Петербурге задержан начальник отдела главного следственного управления ГУ МВД полковник юстиции Игорь Шиховцов по делу о получении взятке в размере 8 млн рублей. На тот момент уголовное дело не было возбуждено. Отмечалось, что кроме Шиховцова, задержанного не с поличным, был задержан еще один подозреваемый.