В Санкт-Петербурге задержали начальника отдела ГУ МВД

В Санкт-Петербурге задержаны начальник отдела главного следственного управления ГУ МВД полковник юстиции Игорь Шиховцов и адвокат Олег Касатенко. Об этом рассказали в пятницу, 24 ноября, источники «Известий».

Как отметил один из собеседников, утром в этот день был задержан Касатенко, а после его показаний задержали Шиховцова.

По данным другого источника, материалы о взятке в 8 млн рублей только поступили в Следственный комитет России, и следователь еще не успел с ними ознакомиться, поэтому дело пока не возбуждено. Он также сообщил, что, по предварительной информации, Шиховцова задержали из-за показаний адвоката, не с поличным.

Днем ранее в Московской области сообщалось о задержании заместителя главы Ленинского городского округа Альберта Гравина, а на следующий день и его начальника Алексея Спасского. Как рассказал источник «Известий», после задержания Гравин сдал на допросе своего начальника.

Собеседник рассказал, что ранее к Гравину обратился мужчина, который «хотел перевести земли из одной категории в другую». У него попросили за это 60 млн рублей, после чего мужчина обратился к силовикам. Официально ни Следственный комитет, ни администрация Ленинского городского округа Подмосковья пока не комментировали информацию об этом деле.