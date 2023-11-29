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Politico назвала главу ЦБ РФ Набиуллину главным «разрушителем» намерений Запада

Politico назвала Набиуллину главным разрушителем года за рост экономики России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина стала победителем в номинации главный «разрушитель» года по версии газеты Politico. Номинация ей досталась за вклад в усиление российской экономики, несмотря на старания Запада.

На церемонии Politico огласили влиятельных персон за год в категориях «деятели», «мечтатели» и «разрушители». Набиуллину назвали главным «разрушителем» за действия, из-за которых планы стран Запада уничтожить российскую экономику не реализовались.

«За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. В ходе этого процесса главный банкир РФ <...> смогл предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, направленных на истощение казны Кремля», — сказано о победительнице в номинации.

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Ранее, 4 ноября, Набиуллина в ходе форума-выставки «Россия» в Москве отметила, что российская банковская система сейчас абсолютно здорова. По ее словам, стране ранее нужно было очищать банковскую систему от слабых кредитных организаций, так как сама система является «кровеносной» в экономике. Она отметила, что Центробанк (ЦБ РФ) был вынужден отозвать большое число лицензий, оздоровить некоторые банки.

В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что рост российской экономики в 2023 году составит 2,8%. По его словам, такое значение наблюдается после падения показателей в 2022 году примерно на 2%. Министр подчеркнул, что добиться подобных результатов было сложно, для этого приходилось концентрировать ресурсы и на развитие ключевых отраслей, и на поддержку населения.

До этого, 2 ноября, ЦБ РФ России утвердил цель и принципы своей денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшие три года. В документе на сайте регулятора представили базовый и альтернативные сценарии развития экономики. В нем отмечается, что целью ДКП является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности. А целью по инфляции — ее годовой уровень вблизи 4%.

3 ноября президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточное государство с перерабатывающим производством, составляющим 43% в структуре национальной экономики. 13 октября Путин сообщил, что Россия продолжает реализовывать все установленные планы развития. При этом структура российской экономики меняется, в связи с чем страна сама начинает производить многие товары, которые раньше импортировались.

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