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Гатилов назвал издевательством попытки стран Балтии переписать историю

Геннадий Гатилов: Издевательство прибалтийских стран над исторической памятью не может не вызывать отвращения
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Фото: ТАСС/ EPA/TOMS KALNINS
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Страны Балтии издеваются над исторической памятью в попытках стереть из нее вклад России в победу над нацистской Германией. Такое мнение высказал постоянный представитель России в Женеве Геннадий Гатилов во вторник, 28 ноября. Его комментарий опубликован в Telegram-канале диппредставительства.

«Развернутый в прибалтийских странах запредельный уровень издевательства над исторической памятью не может не вызывать отвращения», — сказал Гатилов.

По его мнению, власти Латвии, Литвы и Эстонии объявили «тотальную войну» памятникам подвигу российских солдат во время Второй мировой войны. Постпред подчеркнул, что цель таких действий — переписать историю и итоги противостояния гитлеровской Германии.

«Латышские националисты, поддерживающие ежегодные марши в честь нацистов-легионеров «Ваффен СС» в Риге, с конца октября продвигают в местном парламенте законопроект, предусматривающий не только полный снос памятников советским воинам-освободителям в Латвии к 1 июля 2024 года, но и, по сути, поощряющий надругательства над их могилами», — высказался он.

По словам Гатилова, международные правозащитные организации до сих пор не предприняли никаких решительных действий, чтобы остановить происходящее. Поэтому постпред направил личные заявления в адрес верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и спецдокладчиков ООН.

«В который раз призвал их публично отреагировать на, по сути, неонацистские посягательства властей Латвии, Литвы и Эстонии на честь и память тех, кто спас Европу и весь мир от ужасов гитлеровской Германии», — объяснил постпред главную цель этих писем.

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Ранее, 8 июля, портал Delfi сообщил, что государственная полиция Латвии начала рассылать письма с уведомлениями о возбуждении административных дел за поздравления с Днем Победы. Рассылку получили как минимум десятки граждан Латвии, проживающих в стране и за рубежом. Получившие письма рассказали, что полиция ссылается на мониторинг соцсетей, проведенный службой государственной безопасности.

В День Победы, 9 мая, правоохранительные органы Латвии задержали шесть человек за возложение цветов к местам демонтированных памятников советских времен, а также за демонстрацию «враждебной символики».

В начале января в эстонском городе Кохтла-Ярве демонтировали памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Городской управе сообщили о планах сноса за полчаса до начала работ, основанием для этого стало решение экспертной группы при Госканцелярии.

В ночь на 31 октября 2022 года в латвийском Даугавпилсе снесли обелиск с лицами советских солдат. Власти города назвали объект «прославляющим тоталитарные режимы». При этом 31 декабря главным итогом 2022 года для жителей столицы Латвии мэр Риги Мартиньш Стакис назвал снос памятников воинам СССР.

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