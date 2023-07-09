В Латвии начали рассылать штрафы за поздравления с Днем Победы

Государственная полиция Латвии начала рассылать письма с уведомлениями о возбуждении административных дел за поздравления с Днем Победы. Об этом 8 июля сообщил портал Delfi.

Сообщается, что рассылку получили как минимум десятки граждан Латвии, проживающих в стране и за рубежом. Получившие письма рассказали, что полиция ссылается на мониторинг соцсетей, проведенный службой государственной безопасности.

«Естественно, мы не знаем обо всех случаях. Возможно, в итоге сотни людей будут оштрафованы за связанные с 9 Мая комментарии, картинки или лайки», — заявил лидер Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

В госполиции Латвии подтвердили массовое возбуждение административных дел и рассылку постановлений о них, но не стали раскрывать количество подозреваемых.

По статье, которая упоминается в постановлениях, гражданам грозит штраф до €350.

Ранее, 9 мая, в Латвии правоохранительные органы задержали шесть человек за возложение цветов к местам демонтированных памятников советских времен, а также за демонстрацию «враждебной символики».

20 апреля портал Delfi сообщил, что сейм Латвии большинством голосов утвердил закон о запрете проведения публичных мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая.

В том же месяце 2022 года сейм Латвии одобрил законопроект, который объявляет 9 мая общенациональным Днем памяти погибших на Украине. Тем не менее в этот день жители Риги пришли к памятнику освободителям Риги почтить память советских солдат и возложить цветы. На следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение латвийцев. Сотни граждан снова принесли цветы к монументу.

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. Тогда же сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.

Страны ЕС отмечают завершение Второй мировой войны 8 мая, а 9 мая в Евросоюзе отмечается День Европы — годовщина принятия в 1950 году декларации главы МИД Франции Робера Шумана, которая считается отправной точкой процесса европейской интеграции.