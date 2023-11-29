Гутерриш заявил о неспособности перемирия решить ближневосточную проблему

Гуманитарное перемирие в зоне израильско-палестинского конфликта не выход, а лишь шаг в правильном направлении, заявил 28 ноября генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

«Гуманитарное перемирие — это шаг в правильном направлении, это символ надежды, но оно не решает ключевых проблем, которые стоят перед нами. Поэтому мы настаиваем на гуманитарном прекращении огня, которое приведет к безусловному и немедленному освобождению всех заключенных и даст возможность поставлять гуманитарную помощь всем жителям Газы, где бы они ни находились», — сказал он.

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