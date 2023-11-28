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Актеру Боярскому провели ангиографию для отслеживания состояния после инфаркта

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Актеру Михаилу Боярскому в понедельник провели ангиографию для отслеживания состояния. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

После госпитализации Боярского с инфарктом, о котором ранее сообщал его сын, в отделении реанимации и интенсивной терапии артисту была проведена комплексная интенсивная терапия. Врачи осуществляли динамический мониторинг состояния и коррекцию метаболических нарушений.

Они оценивают состояние актера, как средней степени тяжести, но с положительной динамикой. Боярский находится в сознании.

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Ранее в этот день театр Ленсовета перенес спектакли с участием Боярского. Речь идет о постановках «В этом милом старом доме» и «Смешанные чувства». Вместо них в театре покажут «Ревизора» и «Синьора из высшего общества».

До этого, 13 марта, Боярский сообщал в эфире Пятого канала, что готовится завершить карьеру. Это решение артист объяснил ухудшением здоровья, заявив, что ему стало тяжело петь и даже передвигаться по сцене. Однако на следующий день, 14 марта, опроверг эту информацию, заявив, что готов уступить место более молодым артистам, исходя из своего психологического и физического состояния.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. В 1972 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

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