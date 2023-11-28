Сын Боярского сообщил о госпитализации отца с инфарктом

Артиста Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге с инфарктом. Об этом 28 ноября сообщил «Известиям» его сын.

«Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — сообщил Сергей Боярский.

73-летнего артиста госпитализировали 27 ноября в Мариинскую больницу. Спустя сутки врачи стабилизировали его состояние, сообщил ранее телеканал «78.ru».

Ранее, 13 марта Боярский сообщал в эфире Пятого канала, что готовится завершить карьеру. Это решение артист объяснил ухудшением здоровья, заявив, что ему стало тяжело петь и даже передвигаться по сцене. Однако на следующий день, 14 марта, опроверг эту информацию, заявив, что готов уступить место более молодым артистам исходя из своего психологического и физического состояния.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. В 1972 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

Роль д'Артаньяна в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера» стала для Боярского одной из самых известных. В 1990 году Боярский получил звание народного артиста РСФСР.