Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин заявил о ритмичном наращивании потенциала медицинских учреждений в России
Общество
Патриарх Кирилл заявил об угрозе русской культуре из-за миграционной политики РФ
Экономика
СПБ Биржа согласовала механизм распределения свободных денежных средств
Мир
В МИДе назвали нерациональным решение Финляндии о закрытии КПП на границе с РФ
Общество
Путин отметил выстроенную в России систему поддержки семей с детьми
Мир
Финляндия до 13 декабря закрыла все пункты пересечения на границе с РФ для ищущих убежище
Мир
В ЦАХАЛ сообщили о трех взрывах вблизи войск на севере сектора Газа
Мир
Баку выразил протест США и странам Европы из-за незаконных финпереводов
Общество
Путин призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России
Мир
Политолог назвал готовые отказаться от поддержки Украины страны
Культура
Путин указал на необходимость прорыва в культурной сфере России
Мир
Непогода привела к прекращению транзита через Дарданеллы в Турции
Политика
Путин заявил о понятии «русский» как об ответственности за сбережение РФ
Армия
Российские силы заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска

Сын Боярского сообщил о госпитализации отца с инфарктом

78 канал: Михаил Боярский попал в больницу с инфарктом
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба телеканала «Россия»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Артиста Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге с инфарктом. Об этом 28 ноября сообщил «Известиям» его сын.

«Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — сообщил Сергей Боярский.

73-летнего артиста госпитализировали 27 ноября в Мариинскую больницу. Спустя сутки врачи стабилизировали его состояние, сообщил ранее телеканал «78.ru».

Тысяча черт: за что мы любим Михаила Боярского
70-летний юбилей актер отмечает спектаклем на сцене Театра им. Ленсовета

Ранее, 13 марта Боярский сообщал в эфире Пятого канала, что готовится завершить карьеру. Это решение артист объяснил ухудшением здоровья, заявив, что ему стало тяжело петь и даже передвигаться по сцене. Однако на следующий день, 14 марта, опроверг эту информацию, заявив, что готов уступить место более молодым артистам исходя из своего психологического и физического состояния.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. В 1972 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

Роль д'Артаньяна в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера» стала для Боярского одной из самых известных. В 1990 году Боярский получил звание народного артиста РСФСР.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023