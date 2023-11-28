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Театр Ленсовета заменил спектакли с участием Боярского

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Спектакли с участием артиста Михаила Боярского в театре имени Ленсовета перенесены. Об этом 28 ноября сообщается на сайте театра.

Речь идет о постановке «В этом милом старом доме», где Боярский играет роль Эраста Петровича. Спектакль должен был состояться 4 декабря. Вместо него пройдет «Ревизор».

Также заменили постановку «Смешанные чувства», где народный артист РСФСР играет Германа Льюиса. Этот спектакль должен был состояться 14 декабря. Вместо последнего покажут постановку «Синьор из высшего общества».

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Ранее в этот день сын Боярского сообщил «Известиям» о том, что артист был госпитализирован с инфарктом в Санкт-Петербурге. Врачи стабилизировали состояние артиста.

Ранее, 13 марта, Боярский сообщал в эфире Пятого канала, что готовится завершить карьеру. Это решение артист объяснил ухудшением здоровья, заявив, что ему стало тяжело петь и даже передвигаться по сцене. Однако на следующий день, 14 марта, опроверг эту информацию, заявив, что готов уступить место более молодым артистам, исходя из своего психологического и физического состояния.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. В 1972 году окончил актерское отделение факультета драматического искусства Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

Роль д'Артаньяна в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера» стала для Боярского одной из самых известных. В 1990 году Боярский получил звание народного артиста РСФСР.

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