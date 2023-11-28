Названы самые популярные товары у россиян в «черную пятницу»

Самыми популярными товарами в начале «черной пятницы» в годовом выражении стали бытовая техника и электроника, говорится в исследовании аналитиков «Юkassa», с которым ознакомились «Известия» 28 ноября.

Количество оплат за эту продукцию выросло на 6%, плательщиков стало больше на 8%, а средний чек увеличился на 62%, до 26 684 рублей.

На втором месте — БАДы и спортивное питание. По сравнению с прошлогодней «черной пятницей» обороты и количество оплат увеличились в два раза, а покупателей стало больше на 84%, средний чек вырос на 2%, до 7046 рублей, отметили эксперты.

В то же время на третьем месте — мужская и женская одежда. В этой категории товаров число платежей увеличилось более чем в два раза, а покупателей стало больше на 43%, средний чек при этом снизился на 21%, до 9371 рубля. Аналитики уточнили, что россияне традиционно выбирали в сегменте товары с более привлекательным уровнем скидок.

Кроме того, в период 24–26 ноября покупатели стали больше интересоваться цветами, растениями (число оплат выросло более чем в два раза), ювелирными изделиями (+76%), косметикой (+26%).

«Показатели онлайн-магазинов в «черную пятницу» продолжают демонстрировать рост. По сравнению с обычной пятницей ноября количество покупок в «черную пятницу» выросло на 5%, а обороты — на 21%. Средний чек стал ниже на 7%, что обусловлено периодом распродаж», — отметил коммерческий директор финтех-компании «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

При этом он обратил внимание на то, что результаты исследования показывают, что e-commerce остается драйвером розничной торговли в России.

«Мы ожидаем сохранения этой тенденции в ближайшие годы. Показатели по-прежнему растут, а отдельные интернет-магазины успешно конкурируют с маркетплейсами, создавая дополнительное предложение на рынке», — добавил Кармишин.

В 2023 году акция «черная пятница» продлилась в России три дня. Распродажи начались в ночь с 23 на 24 ноября в полночь по московскому времени и продлились до конца воскресенья, 26 ноября. Участие в акции принимали большинство офлайн-магазинов и интернет-ритейлеров. Каждый магазин самостоятельно определял сроки проведения распродажи и процент скидки.