Устроили цены: чем удивит покупателей «черная пятница» в 2023 году

В 2023 году на распродаже, приуроченной к «черной пятнице», россияне впервые смогут приобрести ювелирные изделия, мебель и гаджеты со скидками вплоть до 50% . Традиционная акция стартовала 24 ноября, она продлится три дня . При этом многие продавцы начали сезон дисконта чуть ли не с начала месяца . Это связано с желанием равномерно распределить нагрузку на службы доставки и дать покупателям возможность подойти к покупкам обдуманно , отметили в Ассоциации компаний интернет-торговли. Подробности одной из самых ярких распродаж в году — в материале «Известий».

Большой улов

Сезон распродаж в этом году стартовал на несколько недель раньше — еще в начале ноября, рассказали «Известиям» опрошенные продавцы. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) «Известиям» пояснили, что в последние годы акция в целом стала более продолжительной по времени: каждый из участников рынка самостоятельно определяет сроки ее проведения .

— Эта тенденция связана с желанием более равномерно распределить нагрузку на службы доставки и дать покупателям возможность обдуманно подходить к покупкам, — подчеркнули в АКИТ. — Как правило, во время распродаж количество заказов увеличивается минимум в три раза по сравнению с обычными периодами . 2023-й не будет исключением.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Распродажи коснутся как онлайн-розницы, так и стационарных магазинов. В этом году продавцы предлагают скидки фактически на все категории товаров, и они стали заметно выше, отметили в ассоциации.

Так, к привычным 70–80% на одежду и обувь прибавился дисконт на ювелирные изделия и мебель — 60 и 50% соответственно. Впервые распродажи со скидками до 50% коснутся техники и гаджетов : смартфонов, ноутбуков, телевизоров, стиральных машин, холодильников, техники для дома, кухни, гейминга.

— На рынке сложилась очень высокая конкуренция, от которой покупатель только выигрывает — в борьбе за его лояльность ему предлагают действительно максимально высокие скидки , — пояснили в АКИТ. — Продавцы заинтересованы в том, чтобы распродать свои стоки — модели, коллекции предыдущих сезонов, чтобы в дальнейшем обновить ассортимент. Более того, в России сейчас развиваются новые бренды и производители, которые активно инвестируют в клиента и составляют ценовую конкуренцию известным маркам, не уступая им в качестве .

В целом в этом году стоимость продукции будет выше прошлогодних показателей , сказали «Известиям» в компании «Платформа ОФД». Так, например, ценник по 500 массовым категориям распродаж вырос за год на 13% . В организации предполагают, что такая же ситуации сохранится и в «черную пятницу».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ежегодная «черная пятница» — это ожидаемое событие для российского потребителя, поэтому ритейлеры готовятся к распродажам заранее , увеличивая товарные запасы на складах, добавили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Мероприятия для покупателей не первый год начинаются раньше официальной даты, это уже можно назвать традицией для российского рынка , уточнили там. Крупные ритейлеры предлагают скидки и интересные промопредложения в течение всего ноября, а акции проводят не только non-food, но и продуктовые сети .

Кто раньше встал…

В этом году сезон большой распродажи на «Яндекс Маркете» стартовал с начала месяца , рассказали «Известиям» в компании.

— Распродажа проходит с 20 по 26 ноября, покупателям доступны товары по низким ценам со скидками до 70% — это разные категории товаров, включая электронику и бытовую технику, гаджеты . Мы ожидаем, что наибольшим спросом будут пользоваться электроника, бытовая техника, одежда и обувь, товары повседневного спроса, косметика и товары для дома, — пояснили в компании.

Скидки по акции «черная пятница» действуют уже практически во всех стационарных магазинах, хотя пока большого ажиотажа в них не наблюдается , убедились «Известия». Так, например, в ТЦ «Павелецкая Плаза» и «Ривьера» торговые точки остаются полупустыми, несмотря на скидки в 20–50% на широкий ассортимент товаров . Например, в Calzedonia дисконт в этом году составляет 30% на весь ассортимент, за исключением новогодних товаров и лимитированной линейки, сообщили продавцы магазина в «Павелецкой Плазе».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Ажиотажа на товар с введением скидок не наблюдается . Хотя покупатели готовы приобретать изделия и по полной цене, — сказала продавец Guess в «Ривьере».

В Zarina скидки практически на весь ассортимент составляют 40% , под них не попадает только новогодняя коллекция одежды, уточнил продавец сети в «Ривьере». Впрочем, есть ритейлеры, которые проигнорировали акцию и не стали вводить скидки на товары, в их числе 12storeez . Продавец магазина рассказала, что такова политика компании в отношении этой акции.

— В офлайн-ритейле пиковые значения трафика в торговые центры с приростом до 30% приходятся на выходные дни: 25–26 ноября мы выводим в магазины дополнительных консультантов, чтобы сохранить качество сервиса, — сказал «Известиям» генеральный директор ювелирной компании Sokolov Николай Поляков. В этом году продавец запустил распродажу 20 ноября со скидкой в 60% на все категории, причем акция продлится до 30 ноября .

Защити себя сам

Покупатели относятся к акции с недоверием.

— Мы в скидки не верим: магазины сперва делают наценку на товар, а потом его продают со скидкой по стандартной цене, которая была до повышения , — сказала «Известиям» одна из покупательниц в ТЦ «Ривьера».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Мы приобрели по скидке несколько товаров, которые давно присмотрели, но дисконт был незначительный — до 400 рублей , — отметил другой покупатель.

На фоне высокой конкуренции и большого количества товарных предложений попытки недобросовестных продавцов обмануть покупателя, накрутив цену перед распродажей, теряют смысл, однако такие продавцы все-таки есть , подчеркнули в АКИТ. Поэтому людям всё же нужно сравнивать цены на разных площадках — интернет-торговля позволяет это сделать очень быстро.

— Если предлагают купить товары в разы ниже, чем на других площадках, это повод проявить осторожность. Так же как и в предложениях о покупке флагманских моделей смартфонов и другой электроники с большой скидкой — такое просто невозможно , — подчеркнули в ассоциации. Там заверили, что при оформлении покупок в Сети стоит внимательно проверять название компании в браузерной строке: несмотря на современные способы блокировки, фишинговые сайты по-прежнему существуют .