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«Черная пятница» в 2023 году: даты, акции и магазины

В конце ноября пройдет самая крупная распродажа в онлайн-магазинах и на маркетплейсах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ноябрь считается лучшим временем для покупок. Конец осени во всем мире знаменуется началом «черной пятницы» — акции, когда магазины предлагают товары с большими скидками. В 2023 году акция начнется в четверг, 23 ноября, и продлится три дня. Время скидок ждет как розничные, так и интернет-магазины. Любителям сэкономить представится возможность выгодно приобрести всё необходимое: от продуктов и одежды до авиабилетов. Какого числа стартует «черная пятница» в России и какие компании примут участие в акции — в материале «Известий».

Когда «черная пятница» в 2023 году

В 2023 году акция «черная пятница» продлится в России три дня. Распродажи начнутся в ночь с 23 на 24 ноября в полночь по московскому времени и продлятся до конца воскресенья, 26 ноября. Часто ритейлеры объявляют собственные даты распродаж, которые могут начинаться раньше или длиться дольше, поэтому стоит заранее изучить условия и составить список покупок.

скидки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Некоторые продавцы именуют любые акции «черной пятницей», пользуясь узнаваемостью бренда. Однако крупные торговые сети, как правило, ориентируются на общепринятые даты.

«Черная пятница»: история акции

Black Friday — американская традиция покупательского безумия, берущая свое начало в середине XX века. В Штатах «черная пятница» приходится на следующий день после Дня благодарения и открывает сезон рождественских распродаж. В 2023 году праздник выпадает на 23 ноября.

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Впервые дни распродаж появились в Филадельфии и назывались «большая пятница». Однако сотрудников полиции раздражали огромные заторы, вызванные приливом покупателей, и они дали этому дню звучное рабочее название — «черная пятница». По другой версии, так назывались дни беспорядков, которые регулярно случались в Филадельфии в промежутке между Днем благодарения и ежегодным матчем между армией и флотом. В город приезжало большое количество туристов и фанатов спорта, чтобы увидеть соревнование, дороги были переполнены, а на улицах царил хаос. Некоторые связывают название «черной пятницы» с биржевым крахом в США, а также с известной идиомой in the black, означающей высокую прибыль.

скидки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В конце 1980-х годов американские торговцы воспользовались популярностью словосочетания и превратили его в рекламную акцию, которая в дальнейшем стала известна на весь мир. Сегодня «черная пятница» — это долгожданная неделя для любителей выгодных покупок.

В России первую акцию провели в 2010-м году. Вначале мероприятие назначалось на другие даты, позже отечественные продавцы стали организовывать «черную пятницу» в конце ноября. По данным Wildberries, в 2022 году участники акции заказали товаров на общую сумму 106,4 млрд рублей.

«Черная пятница»: список магазинов —участников акции

Участие в акции принимают большинство офлайн-магазинов и интернет-ритейлеров. Каждый магазин самостоятельно устанавливает сроки проведения распродажи и процент скидки. Необходимо отслеживать актуальную информацию на официальных сайтах и платформах.

Постоянными участниками глобальной распродажи являются маркетплейсы Ozon, «Яндекс.Маркет», Lamoda и Wildberries. «Черная пятница» на Ozon уже начинается, некоторые товары уже продаются со скидкой, однако максимально выгодные цены ожидаются в даты с 23 по 26 ноября.

Ежегодно «черную пятницу» в официальные даты устраивают косметические торговые сети: «Летуаль», «РивГош» и «Золотое Яблоко». Здесь можно выгодно купить различную парфюмерию, а также уходовую и декоративную косметику.

магазин
Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Скидки в конце ноября делает и российский бренд «Аскона» — крупнейший производитель ортопедических матрасов и товаров для сна. В качестве рождественского и новогоднего подарка можно присмотреться к подушкам, постельному белью, а также к кроватям и диванам.

В осенней распродаже принимают участие наиболее популярные сети электроники и бытовой техники: «М.Видео», «Эльдорадо», «Плеер.ру», «Технопарк» и другие.

AliExpress начинает распродажу с разогрева, который пройдет с 20 ноября по 22 ноября, продавцы площадки уже начнут снижать цены на некоторые товары. Сама распродажа продлится неделю — с 23 по 29 ноября.

За несколько дней до «черной пятницы» начинают предлагать скидки на авиабилеты и многие авиакомпании. Рекомендуется отслеживать ценовой диапазон все дни распродажи, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение. Правилам акции также следуют некоторые отели и прокаты автомобилей.

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«Черная пятница»: полезные советы

В преддверии «черной пятницы» рекомендуется определить бюджет. По результатам исследования компании Ozon, каждый третий россиянин тратит в дни распродаж от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Аналитики отметили, что по большей части люди предварительно готовятся к акции: 13% делают сбережения в течение всего года, еще 44% откладывают деньги за один-два месяца до распродажи.

оплата
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В дни покупок стоит сравнивать цены на один и тот же товар на разных маркетплейсах и у разных продавцов, поскольку они могут отличаться. Эксперты советуют найти несколько предложений, чтобы сделать наиболее выгодную покупку. Размер скидки зависит от товарного сегмента, в каждом есть своя наценка и маржинальность (заработок ретейлера). Например, на технику маржинальность не превышает 15%, следовательно, большие распродажи встречаются редко.

Чтобы не совершать необдуманных и спонтанных покупок, необходимо составить «вишлист», список желанных товаров. Подобный метод поможет систематизировать расходы и следить за уровнем цен на определенные позиции. Результаты опроса 2021 года показали, что на больших распродажах россияне предпочитают покупать одежду, мелкую бытовую технику и гаджеты.

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Какие еще распродажи бывают

Помимо «черной пятницы» российские продавцы и интернет-платформы устраивают и другие акции. Например, ежегодная распродажа 11.11 (11 ноября) посвящена Всемирному дню шопинга. В этот праздник китайские онлайн-площадки предоставляли своим покупателям выгодные акции и предложения. На данный момент традиция делать распродажу в этот день является частью рекламной кампании многих интернет-магазинов.

онлайн-покупки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Другой праздник, который также зародился в Соединенных Штатах — это киберпонедельник. Если «черная пятница» ассоциируется с пиком продаж в розничной торговле, то киберпонедельник означает начало скидок в онлайн-магазинах. Считается, что день был придуман предприимчивыми продавцами специально для офисных сотрудников, которые приходят после «черной пятницы» в понедельник на работу и продолжают совершать покупки онлайн. Первый киберпонедельник в России был проведен 28 января 2013 года.

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Крупные торговые сети также устраивают межсезонные и праздничные распродажи на Новый год, День Святого Валентина, Международный женский день и другие популярные праздники.

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