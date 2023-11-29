Мимо лётная связь: за передачу телефонов заключенным осудят на два года

Наказание за передачу телефонов в колонии и СИЗО ужесточат — в УК должна появиться новая статья, которая предполагает до двух лет лишения свободы, если человек второй раз попадется на этом нарушении . Одновременно увеличится штраф — с 3–5 тыс. до 50 тыс. рублей — если человека за этой попыткой поймают первый раз. По мнению авторов инициативы, мера поможет снизить число случаев телефонного мошенничества — для этого зачастую и используются переданные средства связи. Только за 2022 год сотрудники ФСИН изъяли в СИЗО, тюрьмах и колониях более 24,6 тыс. телефонов.

Звонки из колонии

Уголовную ответственность за передачу телефонов в колонии или СИЗО введут в России — такие поправки в УК поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия».

Проблема с проносом мобильных для осужденных не теряет актуальности, более того, наблюдается рост преступлений, которые при помощи смартфонов совершают арестанты или осужденные , рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По оценке МВД, именно из колоний и следственных изоляторов совершается значительная доля телефонных мошенничеств. По данным ФСИН, в 2022 году изъято более 24,6 тыс. телефонов. Суды рассмотрели 3,3 тыс. дел о попытках передачи их заключенным и оштрафовали 2,3 тыс. человек.

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— Нелегальный оборот средств сотовой связи в колониях и следственных изоляторах представляет исключительную общественную опасность и напрямую влияет на состояние преступности, — подчеркнул Владимир Груздев. — Практически каждое второе IT-преступление совершается путем использования средств мобильной связи. Помимо совершения мошенничества, злоумышленники используют их для организации других преступлений: координации действий своих сообщников, находящихся на свободе, оказания давления на участников уголовного судопроизводства и прочего.

Например, по его словам, через лицевые счета абонентских номеров сим-карт, которые используют заключенные, происходит обращение безналичных денежных средств. Таким образом осуществляется пополнение «теневой кассы» криминального сообщества, обеспечивается финансовая поддержка лидеров уголовно-преступной среды.

Авторы законопроекта предлагают ввести в Уголовный кодекс новую статью — 321.1. По ней виновному будет грозить до двух лет лишения свободы, если его второй раз поймают за попыткой передачи телефона в СИЗО или колонию.

Предлагается ужесточить и наказание за первую подобную попытку. Сейчас оно прописано в ст. 19.12 КоАП и предусматривает штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Новые санкции значительно вырастут — до 50 тыс. рублей.

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— В первый раз человек, совершивший подобное нарушение, привлекается к административной ответственности, — подтвердил Владимир Груздев. — За второй и последующие разы, согласно предложению, будет грозить уголовная ответственность.

Как телефоны попадают в колонии

Чаще всего у заключенных в колониях и следственных изоляторах мобильная связь появляется благодаря сотрудникам администрации самого учреждения, рассказал «Известиям» адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Сергей Узденский.

— Им это сделать проще всех, — подчеркнул эксперт. — Где-то это поставлено на поток, а где-то — редкое исключение из правил. Иногда оперативные сотрудники намеренно снабжают камеры изолятора мобильной связью, чтобы отследить, с кем интересующий их арестант будет выходить на связь и о чем общаться.

Также проносят мобильные устройства адвокаты и родственники арестантов или заключенных во время свиданий, добавил он. Мобильные телефоны передают различными способами: это может быть посылка, а может и лично помочь сотрудник учреждения, уточнил партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев.

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— На входе в одну из колоний мы встретили «доску почета» под названием «Они предали интересы службы» с фотографиями правоохранителей, попавшихся на заносе, — рассказал он «Известиям».

Также телефоны пытаются перебросить за колючую проволоку при помощи беспилотников, арбалетов и других приспособлений. В 2022 году ФСИН России пресекла 70 попыток использования БПЛА для доставки запрещенных к обороту предметов — в основном это были именно мобильники.

Законопроект направлен именно на посетителей тюрем и колоний, пояснил Сергей Узденский. Если связью заключенных за материальное вознаграждение обеспечивает сотрудник ФСИН, ему и так за это предусмотрена уголовная ответственность по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий.

По словам Владимира Груздева, изменения станут существенным звеном в комплексе законодательных и оперативно-профилактических мер, направленных на противодействие преступности в сфере IT-технологий.

Сергей Узденский и Антон Соничев же считают, что мера вряд ли приведет к значительному сокращению уровня мошенничества. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению в Госдуме.