Мимо лётная связь: за передачу телефонов заключенным осудят на два года
Наказание за передачу телефонов в колонии и СИЗО ужесточат — в УК должна появиться новая статья, которая предполагает до двух лет лишения свободы, если человек второй раз попадется на этом нарушении. Одновременно увеличится штраф — с 3–5 тыс. до 50 тыс. рублей — если человека за этой попыткой поймают первый раз. По мнению авторов инициативы, мера поможет снизить число случаев телефонного мошенничества — для этого зачастую и используются переданные средства связи. Только за 2022 год сотрудники ФСИН изъяли в СИЗО, тюрьмах и колониях более 24,6 тыс. телефонов.
Звонки из колонии
Уголовную ответственность за передачу телефонов в колонии или СИЗО введут в России — такие поправки в УК поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия».
Проблема с проносом мобильных для осужденных не теряет актуальности, более того, наблюдается рост преступлений, которые при помощи смартфонов совершают арестанты или осужденные, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
По оценке МВД, именно из колоний и следственных изоляторов совершается значительная доля телефонных мошенничеств. По данным ФСИН, в 2022 году изъято более 24,6 тыс. телефонов. Суды рассмотрели 3,3 тыс. дел о попытках передачи их заключенным и оштрафовали 2,3 тыс. человек.
— Нелегальный оборот средств сотовой связи в колониях и следственных изоляторах представляет исключительную общественную опасность и напрямую влияет на состояние преступности, — подчеркнул Владимир Груздев. — Практически каждое второе IT-преступление совершается путем использования средств мобильной связи. Помимо совершения мошенничества, злоумышленники используют их для организации других преступлений: координации действий своих сообщников, находящихся на свободе, оказания давления на участников уголовного судопроизводства и прочего.
Например, по его словам, через лицевые счета абонентских номеров сим-карт, которые используют заключенные, происходит обращение безналичных денежных средств. Таким образом осуществляется пополнение «теневой кассы» криминального сообщества, обеспечивается финансовая поддержка лидеров уголовно-преступной среды.
Авторы законопроекта предлагают ввести в Уголовный кодекс новую статью — 321.1. По ней виновному будет грозить до двух лет лишения свободы, если его второй раз поймают за попыткой передачи телефона в СИЗО или колонию.
Предлагается ужесточить и наказание за первую подобную попытку. Сейчас оно прописано в ст. 19.12 КоАП и предусматривает штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Новые санкции значительно вырастут — до 50 тыс. рублей.
— В первый раз человек, совершивший подобное нарушение, привлекается к административной ответственности, — подтвердил Владимир Груздев. — За второй и последующие разы, согласно предложению, будет грозить уголовная ответственность.
Как телефоны попадают в колонии
Чаще всего у заключенных в колониях и следственных изоляторах мобильная связь появляется благодаря сотрудникам администрации самого учреждения, рассказал «Известиям» адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Сергей Узденский.
— Им это сделать проще всех, — подчеркнул эксперт. — Где-то это поставлено на поток, а где-то — редкое исключение из правил. Иногда оперативные сотрудники намеренно снабжают камеры изолятора мобильной связью, чтобы отследить, с кем интересующий их арестант будет выходить на связь и о чем общаться.
Также проносят мобильные устройства адвокаты и родственники арестантов или заключенных во время свиданий, добавил он. Мобильные телефоны передают различными способами: это может быть посылка, а может и лично помочь сотрудник учреждения, уточнил партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев.
— На входе в одну из колоний мы встретили «доску почета» под названием «Они предали интересы службы» с фотографиями правоохранителей, попавшихся на заносе, — рассказал он «Известиям».
Также телефоны пытаются перебросить за колючую проволоку при помощи беспилотников, арбалетов и других приспособлений. В 2022 году ФСИН России пресекла 70 попыток использования БПЛА для доставки запрещенных к обороту предметов — в основном это были именно мобильники.
Законопроект направлен именно на посетителей тюрем и колоний, пояснил Сергей Узденский. Если связью заключенных за материальное вознаграждение обеспечивает сотрудник ФСИН, ему и так за это предусмотрена уголовная ответственность по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий.
По словам Владимира Груздева, изменения станут существенным звеном в комплексе законодательных и оперативно-профилактических мер, направленных на противодействие преступности в сфере IT-технологий.
Сергей Узденский и Антон Соничев же считают, что мера вряд ли приведет к значительному сокращению уровня мошенничества. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению в Госдуме.