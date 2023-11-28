Елочные базары в Москве 2023-2024 — где купить елку к Новому году

Живая елка — неизменный атрибут Нового года, который приносит в дом настоящую атмосферу праздника. Поэтому незадолго до торжества многие москвичи отправляются на елочные базары, чтобы приобрести зеленую красавицу. Когда и за сколько в Москве можно будет купить елку в 2023–2024 году, рассказывают «Известия».

Когда откроются елочные базары в Москве

Продажа новогодних деревьев начинается в столице за 10 дней до Нового года. В прошлом году базары традиционно открылись 20 декабря и работали до вечера 31 декабря. Всего было около 240 елочных развалов в разных округах города. Ожидается, что к наступающему 2024 году в некоторых районах точек продаж станет больше, чем в прошлом.

Некоторые базары в столице открываются уже в начале месяца. Но в основном там можно приобрести хвойные в горшках. Подвоз основных партий — елок, елей, пихт, сосен — происходит ближе к празднику. Это связано с тем, что живые деревья могут простоять гораздо меньше, чем искусственные, и требуют определенных условий содержания. Поэтому покупать елку заранее не стоит.

Помимо новогодних деревьев на базарах также можно будет приобрести подставки для установки елок, букеты из пушистых сосновых, еловых веток и лапник.

Оформление павильонов, как и прежде, будет выдержано в едином стиле. У продавцов обязательно должны быть кассовые аппараты, необходимая документация, линейки для замера и перечень цен. Их наличие служит подтверждением того, что продажа ведется в рамках закона.

Где в Москве купить живую ель

К нынешнему Новому году в российских лесах заготовят порядка 57–60 тыс. елей, сосен и пихт. Традиционные поставщики — Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области и Красноярский край. Из этих же регионов елки завезут в Москву.

Пока столичный Департамент торговли и услуг официально не объявлял об открытии торговых точек. Но если судить по прошлым годам, адреса крупных базаров, как правило, не меняются. Большую часть торговых точек открывают в транспортной доступности от станций метро и остановок общественного транспорта. Они доступны для посетителей с 10:00 и закрываются ближе к 22:00.

Что касается стоимости самих новогодних елок, то ценовая политика определяется предпринимателями самостоятельно. Ориентировочно к новому 2024 году цены на живые деревья вырастут в пределах 5–7% — полутораметровая ель будет стоить около 1,5 тыс. рублей, другие хвойные — чуть дороже.

Как выбрать новогоднюю елку

Чтобы елка радовала долго, москвичам стоит знать ряд правил при ее выборе. Как рассказали «Известиям» в «Рослесинфорге», в первую очередь необходимо обращать внимание на ветки. Они должны быть эластичными и легко гнуться. У свежесрубленной ели иголки насыщенного зеленого цвета — без желтых и коричневых сегментов, а при сдавливании на руках остается приятный хвойный аромат и маслянистый след.

Ствол должен иметь обхват не менее 6 см и, как и ветки, быть покрыт иголками. Дерево стоит осмотреть на отсутствие пятен, грибков и плесени. А место распила должно быть светлым и чистым. Если на срезе есть широкая темная кайма, от покупки лучше отказаться.

Правильно выбранная ель может простоять в квартире около восьми дней, сосна — около 12. Чтобы дерево оставалось зеленым и пышным все праздники, его надо поставить в подставку с резервуаром для воды и вдали от отопительных приборов.

В организации также напомнили, что покупать елку нужно только в легальных точках, куда завозятся деревья, выращенные на специальных плантациях. В России выращивают достаточное количество деревьев к Новому году. Взамен вырубленных сажают много новых. Так что в некоторых случаях, как отмечают экологи, покупая живую елку, можно внести свой вклад в восстановление лесного массива.

В Подмосковье елочные базары начнут работать уже с 8 декабря. Всего будет организовано около 250 точек в 45 городских округах.