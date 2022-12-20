В Москве открылось 240 елочных базаров

Во вторник, 20 декабря, в Москве начали работу 240 елочных базаров, они будут открыты до 31 декабря. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Как следует из сообщения на официальном сайте мэра Москвы, на московских елочных базарах можно приобрести ели из Пермского края, Республики Башкирии, а также импортные пихты. Кроме того, в наличии есть сосна и лапник.

«Ценовая политика предпринимателями определяется самостоятельно. Но для информации: цена елки примерно начинается от 1 тыс. рублей за 1 п. м, ели — чуть дороже. Импортная продукция всегда была дороже в несколько раз», — подчеркнул Немерюк.

Уточняется, что в прошлом году в Москве работали 237 елочных базаров.

16 декабря в «Рослесинфорге» «Известиям» привели рекомендации, которых стоит придерживаться при выборе живой ели, чтобы избежать угрозы заноса в дом различных видов насекомых. В частности, приобретать дерево рекомендуется только на легальном елочном базаре, в специализированном магазине или в лесничестве.

14 декабря в Московский Кремль из подмосковного Волоколамска доставили главную новогоднюю ель страны. Специальный автопоезд ввез ее через Спасские ворота для последующей установки на Соборной площади.