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Россиянам дали советы по выбору живой ели на Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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При выборе живой ели необходимо придерживаться ряда рекомендаций, чтобы избежать угрозы заноса в дом различных видов насекомых. Об этом 16 декабря «Известиям» сообщила пресс-служба Рослесинфорга.

С иголочкой: сколько стоит главная новогодняя елка страны
И почему ставить в Кремле настоящее дерево — гораздо экологичнее, чем искусственное

Прежде всего, приобретать дерево рекомендуется на легальном елочном базаре, в специализированном магазине или в лесничестве. Там продают деревья, как правило, специально выращенные в питомниках. Дерево можно купить не только на городских базарах, но самостоятельно срубить, обратившись в ближайшее лесничество.

«Необходимо внимательно осмотреть хвою. У свежесрубленной ели иголки насыщенного зеленого или изумрудного цвета — без желтых и коричневых сегментов. Если раздавить несколько хвоинок, то можно почувствовать приятный аромат, а на руках должен остаться маслянистый след», — сказали специалисты.

Пожелтение, засыхание побегов вызывают многочисленные патогенные микроорганизмы, чаще всего это грибы, развивающиеся как на коре, так и на хвое. Сначала буреет хвоя, затем ветка и постепенно всё растение. Основными заболевания хвойных пород являются ржавчина, шютте, пятнистость листьев, мучнистая роса, плесень.

Также стоит обратить внимание на ветки — они должны быть эластичными и легко сгибаться при нажатии, нижние ветки должны быть направлены вверх. Прочность веток не менее важна, чем свежесть самого дерева, так как слабые просто не выдержат тяжести игрушек и опустятся под их весом.

Ствол должен быть ровный и толстый, не менее 6 см в обхвате, иначе елка быстро засохнет и осыплется. Нужно убедиться, что на стволе отсутствуют деформации, пятна, грибок и плесень. Другой важный показатель — наличие хвои на стволе. По возможности, следует перевернуть дерево и осмотреть место распила. В идеале оно должно быть светлым и чистым. Если на срезе есть широкая темная кайма, от покупки лучше отказаться.

К процессу утилизации также стоит подойти осознанно. Можно сдать новогоднее дерево в специальные пункты приема, предварительно уточнив все условия. Если такой возможности в населенном пункте нет, то выбрасывать ель нужно в контейнер для крупногабаритного мусора. Возле мусорных баков деревья оставлять не рекомендуется. Также можно, например, измельчить дерево в щепу и посыпать ею почву на дачном участке.

«Несмотря на широкий ассортимент искусственных елок, многие жители нашей страны всё же отдают предпочтение живым новогодним деревьям. И не зря: аромат хвои не только заряжает праздничным настроением, но и оказывает положительное влияет на организм. Хвоя выделяет фитонциды, которые дезинфицируют воздух, нормализуют работу нервной системы, укрепляют иммунитет и ускоряют обмен веществ», — заключили в Рослесинфорге.

14 декабря в Московский Кремль из подмосковного Волоколамска доставили главную новогоднюю ель страны. Специальный автопоезд ввез ее через Спасские ворота для последующей установки на Соборной площади.

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