В Подмосковье первый елочный базар откроется 8 декабря

В Московской области сезон работы елочных базаров начнется с 8 декабря. Об этом пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона сообщила в четверг, 23 ноября.

На территории Подмосковья будет работать около 250 точек. Под елочные базары уже утверждены места в 45 городских округах. Базары будут находиться как на муниципальной, так и на частной земле.

«А уже с 15 декабря планируется начало работы точек реализации хвойных деревьев в полном объеме. В этом году сезон продажи елей и сосен продлится до 10 января», — цитирует агентство городских новостей «Москва» министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова.

Ели и сосны будут привозить из Московской, Владимирской, Пензенской и Рязанской областей.

Накануне «Известия» писали, что в России на землях лесного фонда для продажи к Новому году заготовят около 60 тыс. елей, сосен и пихт. Объемы больше примерно на 5% по сравнению с 2022 годом, передает RT.

В среднем полутораметровая ель обойдется в 1,5 тыс. рублей, уточняет НСН.

Ранее, 14 ноября, декоратор Дарья Васильева рассказала о трендовых елочных игрушках. По словам эксперта, с прошлого года сохранили популярность украшения в стиле СССР, сообщает телеканал «360».