Реклама
Прямой эфир
Мир
Анкара призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО
Мир
Украине предрекли дефицит товаров из Европы из-за блокировки границы с Польшей
Мир
Песков заявил о необходимости давить на отказавшихся от переговоров с РФ
Мир
Киев внес немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»
Политика
В СФ назвали русофобской глупостью возможное закрытие Норвегией границы с РФ
Общество
Туристы в Марий Эл спаслись от медведя в заброшенной колонии
Общество
В Подмосковье первый елочный базар откроется 8 декабря
Экономика
Правительство одобрило беспошлинную квоту на ввоз в Россию 160 тыс. т мяса кур
Мир
Захарова указала на одобрение ЕСПЧ дискриминационной политики Латвии против РФ
Пресс-релизы
С 27 мая по 2 июня 2024 года в Сочи пройдет международный фестиваль «КиноБраво»
Авто
На российский рынок выйдет кроссовер KAIYI X7 Kunlun
Общество
Союз журналистов России предложил наградить погибшего корреспондента Максудова
Мир
Залужный назвал ситуацию на фронте затруднительной, но контролируемой
Общество
Россияне помогают сбивать дроны ВСУ с помощью приложения «Радар.НФ»

В Подмосковье первый елочный базар откроется 8 декабря

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области сезон работы елочных базаров начнется с 8 декабря. Об этом пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона сообщила в четверг, 23 ноября.

На территории Подмосковья будет работать около 250 точек. Под елочные базары уже утверждены места в 45 городских округах. Базары будут находиться как на муниципальной, так и на частной земле.

«А уже с 15 декабря планируется начало работы точек реализации хвойных деревьев в полном объеме. В этом году сезон продажи елей и сосен продлится до 10 января», — цитирует агентство городских новостей «Москва» министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова.

Ели и сосны будут привозить из Московской, Владимирской, Пензенской и Рязанской областей.

Достать стволы: сколько будут стоить новогодние елки
Живые деревья подорожают незначительно, а вот на искусственные цены уже взлетели

Накануне «Известия» писали, что в России на землях лесного фонда для продажи к Новому году заготовят около 60 тыс. елей, сосен и пихт. Объемы больше примерно на 5% по сравнению с 2022 годом, передает RT.

В среднем полутораметровая ель обойдется в 1,5 тыс. рублей, уточняет НСН.

Ранее, 14 ноября, декоратор Дарья Васильева рассказала о трендовых елочных игрушках. По словам эксперта, с прошлого года сохранили популярность украшения в стиле СССР, сообщает телеканал «360».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023