В Рослесинфорге рассказали об объемах вырубки новогодних елей

На лесных участках в этом году заготовят около 60 тыс. елей, сосен и пихт для продажи к Новому году, рассказали «Известиям» в Рослесинфорге. Запланированные объемы больше прошлогодних примерно на 5%.

Речь идет о деревьях, которые заготавливают на землях лесного фонда, пояснили в Рослесинфорге. Кроме них в продажу поступают и елки из частных питомников. Активная заготовка деревьев начинается в конце ноября и длится практически до конца декабря.

«Традиционные регионы-поставщики — Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области и Красноярский край. На них приходится практически треть всех новогодних елок, заготовленных в лесу», — рассказали в Рослесинфорге.

Как правило, на новогодние базары попадают деревья и из соседних регионов. В центральной полосе России в основном встречаются елки, сосны и пихты из Костромской, Ярославской, Смоленской областей.

Цены на новогодние деревья, по прогнозам Рослесинфорга, в этом году могут вырасти на 5–7%. Если в прошлом году живая елка высотой в 1,5 м стоила около 1200–1500 рублей, то в этом ее стоимость в среднем может увеличиться на 100–200 рублей.

При выборе дерева эксперты посоветовали внимательно осмотреть хвою. Иголочки должны быть зелеными и упругими, а пожелтевшие иголки говорят о возможной болезни дерева. Ветки должны быть эластичными и легко сгибаться при нажатии, а ствол — ровным и гладким, около 6 см в охвате. Чем тоньше ствол, тем быстрее елка засохнет и осыплется. При этом на официальных елочных базарах меньше риска купить больное дерево и занести в дом различных насекомых.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Достать стволы: сколько будут стоить новогодние елки