Байден заявил об использовании паузы в Газе для увеличения поставок гумпомощи

США в полной мере используют гуманитарную паузу в секторе Газа для наращивания поставок гуманитарной помощи. Об этом в понедельник, 27 ноября, заявил американский президент Джо Байден в письменном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В заявлении американского президента указано, что гуманитарная пауза позволила значительно увеличить объем дополнительной гуманитарной помощи гражданским лицам, страдающим по всему сектору Газа.

«США возглавили гуманитарную помощь в Газе, опираясь на многолетнюю работу в качестве крупнейшего поставщика гуманитарной помощи палестинскому народу. Мы в полной мере используем паузу в боевых действиях, чтобы увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу, и мы продолжим усилия по построению мирного и достойного будущего для палестинского народа», — сказано в заявлении.

Байден также отметил, что в последние дни был «глубоко вовлечен» в работу по обеспечению того, чтобы сделка о гуманитарной паузе «при участии и посредничестве дипломатии США» приносила результаты.

Ранее в этот день глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что гуманитарной помощи и паузы недостаточно для решения конфликта в секторе Газа. Боррель указал, что нужны конкретные шаги для решения конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, палестинское движение ХАМАС «не должно контролировать Газу, а Израиль не должен продолжать колонизацию Газы».

До этого, 24 ноября, соглашение о временном прекращении огня между Израилем и сектором Газа вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня.

27 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к продлению соглашения о временном прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа для доставки дополнительной гуманитарной помощи. Он также подчеркнул, что для решения конфликта необходимо искать долгосрочное политическое урегулирование.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.