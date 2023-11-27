Боррель назвал бессмысленной гумпомощь для Газы при продолжении конфликта

Гуманитарной помощи и паузы недостаточно для решения конфликта в секторе Газа. Об этом 27 ноября заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Гуманитарная пауза и гуманитарные поставки — это отличная новость, но этого недостаточно. Бессмысленно давать гуманитарную помощь тем, кто завтра будет убит, поэтому необходимо прекратить бомбардировки Газы», — сказал он на пресс-конференции в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья.

Боррель указал, что нужны конкретные шаги для решения конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, палестинское движение ХАМАС «не должно контролировать Газу, а Израиль не должен продолжать колонизацию Газы».

Помимо этого, он призвал продлить паузу в боевых действиях, а также указал на то, что все участники форума подтвердили важность установления долгосрочного мира на основании принципа двух государств.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между Израилем и сектором Газа вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня.

26 ноября ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) третью группу заложников. В Израиль было направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина по прямой договоренности. Израильская сторона в соответствии с соглашением выпустила из тюрьмы третью группу палестинских заключенных из 39 человек.

27 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к продлению соглашения о временном прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа для доставки дополнительной гуманитарной помощи. Он также подчеркнул, что для решения конфликта необходимо искать долгосрочное политическое урегулирование.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.