Глава МО Израиля анонсировал более интенсивную операцию в Газе после паузы

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа станет более интенсивной после завершения перемирия. Об этом 27 ноября заявил министр обороны страны Йоав Галант.

«Сейчас у вас есть несколько дней перерыва, но мы вернемся в бой и будем действовать с прежней мощью и даже более мощно. Мы будем сражаться по всему сектору», — приводит его слова газета The Times of Israel.

Галант заявил на встрече с военнослужащими, что боевики ХАМАС окажут более серьезное сопротивление, чем было до перемирия.

Правительство Израиля 23 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). ХАМАС последовательно освободило несколько групп заложников.

27 ноября движение ХАМАС и МИД Катара сообщили, что гуманитарное перемирие в секторе Газа продлено еще на два дня на тех же условиях, что и предыдущее.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.