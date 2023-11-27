Захарова прокомментировала отказ Киева от мирного соглашения без репараций

Украина находится в состоянии агонии, страна прекрасно видит, чем закончилась поддержка со стороны Запада, которая подтолкнула Киев к пропасти, в которой он сейчас находится. Об этом 27 ноября «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так, она прокомментировала заявление замминистра юстиции Украины Ирины Мудры о том, что Киев не станет подписывать мирное соглашение, которое не предусматривает обязательства Москвы выплатить репарации украинской стороне.

«Надо понимать, в каком состоянии они находятся, это состояние агонии, причем такой уже просто очевидной всем. Они прекрасно видят, чем закончилась эта самая западная поддержка, которая на самом деле обернулась просто подталкиванием к пропасти. Вот сейчас они в этой пропасти и находятся, поэтому слушать или тем более анализировать скрупулезно каждое заявление, которое делает тот или иной политический деятель на Украине, это и не нужно и вредоносно», — сказала Захарова.

По ее мнению, нужно задать вопрос США о том, зачем они запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому и стране вести переговоры с Россией. Она напомнила, что украинская сторона сначала отказалась от них, а потом закрепила это на законодательном уровне.

В ноябре прошлого года Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. За нее проголосовали 94 страны, против — 14 стран. Проект предусматривает ведение «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны РФ.

Тогда постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

22 ноября президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса, подписав указ, запрещающий вести такие переговоры.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.