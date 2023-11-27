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Названа средняя стоимость ремонта в квартире в России

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Фото: ТАСС/Максим Шеметов
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44% россиян планируют сделать ремонт в квартире в 2024 году. Такие данные исследователи сервиса «Ремонт со СберУслугами» и «Домклик» привели в понедельник, 27 ноября.

24% думают потратить на ремонт до 50 и 100 тыс. рублей, 25% — до 300 тыс. рублей, 13% — до 500 тыс. рублей, 10% — до миллиона рублей. Еще 3% опрошенных считают, что на ремонт следует отложить до 3 млн рублей.

Эксперты аналитического центра «Домклик» отметили, что россияне делают выбор в пользу квартир без отделки на первичном рынке и предпочитают делать ремонт самостоятельно. Около 60% просмотров приходится на такие квартиры.

Отмечается, что черновая отделка обходится в среднем в 470 тыс. рублей, стоимость предчистовых работ — в 90 тыс. При этом полный ремонт квартиры обойдется примерно в 800 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

«Большинство опрошенных (48%) будут делать ремонт на личные накопления, 35% потратят средства из текущих доходов, в том числе полученные на подработке. 14% респондентов планируют взять кредит, а 3% одолжат средства у друзей и родственников», — цитирует исследователей Lenta.Ru.

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Ранее, 22 ноября, стало известно, что в проектах недвижимости с плановым вводом в 2023-м распродано две трети площадей, в домах со сроком ввода в 2024-м продано около половины квартир — это говорит о том, что в проектах с близким сроком завершения на момент ввода в эксплуатацию будет продано свыше 70% квартир, а значит, на рынке может наблюдаться дефицит таких квартир.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал «Известиям», что дефицит действительно может усилиться. В такой ситуации цены на новостройки в высокой стадии строительства будут расти, добавил он.

6 ноября в федеральной компании «Этажи» сообщили, что в октябре доля сделок по покупке вторичного жилья в России снизилась до рекордных 34,5%. При этом наблюдается активный рост доли сделок на рынке загородной недвижимости: за прошлый месяц она увеличилась с 18,7 до 22%, а доля сделок на первичном рынке снизилась с 46 до 43,5%.

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