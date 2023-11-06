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Доля покупателей вторичного жилья в России снизилась до рекордных значений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В октябре доля сделок по покупке вторичного жилья в России снизилась до рекордных 34,5%, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Даже весной 2022 года, когда действовали заградительные ипотечные ставки, доля покупателей в сегменте вторичного жилья не опускалась ниже 35,9%, такой перекос в спросе может отрицательно сказаться на всем рынке недвижимости в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

При этом активно растет доля сделок на рынке загородной недвижимости, за прошлый месяц она увеличилась с 18,7 до 22%, а доля сделок на первичном рынке снизилась с 46 до 43,5%.

«Снижение покупательской активности в сегменте вторичного жилья приведет к тому, что те, кто хотел улучшить жилищные условия, столкнутся с проблемами по продаже имеющегося у них жилья, конечно, это отразится на спросе, в том числе на новостройки, несмотря на сохраняющиеся льготные ипотечные программы», — отметил эксперт.

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По мнению Зайцева, затяжной период высоких ставок может привести к сокращению планов застройщиков по выводу на рынок новых проектов, что может вызвать дефицит доступного жилья в будущем, когда ставки вернутся к более доступным уровням.

«В России нужна долгосрочная и понятная стратегия кредитования для улучшения жилищных условий, стабильность нужна, как застройщикам, так и покупателям, тогда можно будет избежать волн хайпового спроса, которые приводят к резкому сокращению объема ликвидного предложения и ускоренному росту цен на недвижимость», — подытожил Зайцев.

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