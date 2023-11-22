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Эксперт не исключил усиления дефицита жилья с близкими сроками ввода в РФ

Сырцов: дефицит жилья с близкими сроками ввода может усилиться в 2024 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В проектах недвижимости с плановым вводом в 2023-м распродано две трети площадей, в домах со сроком ввода в 2024-м продано около половины квартир, — это говорит о том, что в проектах с близким сроком завершения на момент ввода в эксплуатацию будет продано свыше 70% квартир, а значит на рынке может наблюдаться дефицит таких квартир, считают в ДОМ.РФ. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал «Известиям» 22 ноября, что дефицит действительно может усилиться. В такой ситуации цены на новостройки в высокой стадии строительства будут расти, добавил он.

«На рынке новостроек всегда мало квартир в готовых домах или в зданиях на высокой стадии строительства. К примеру, сейчас в Москве в корпусах, которые власти разрешили застройщикам ввести в эксплуатацию, продается только 11% от общего числа помещений в продаже. В домах на стадии отделочных работ девелоперы продают еще 19% квартир. Год назад картина была схожей: 7,5% квартир в готовых домах и 18% — на стадии отделочных работ», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что основное число покупателей всегда стремится приобрести квартиру в готовом или в почти готовом доме. Немногие хотят ждать завершения стройки, поэтому желающих купить квартиры на высокой стадии строительства всегда больше. По словам эксперта, с этой точки зрения ситуация принципиально не меняется и, вероятно, в 2024 году останется такой же.

«Из 12,5 тыс. квартир и апартаментов в домах, которые сейчас находятся на стадии отделочных работ, 8,9 тыс. (71%) должны ввести в эксплуатацию в 2024–2025 годах. То есть скорее всего в 2024 году мы получим всё те же 5–10% предложения готового жилья и около 15–20% — в высокой стадии. Впрочем, резкий рост ставок по ипотеке на вторичке будет стимулировать переход покупателей на рынок новостроек в поисках именно готового или хотя бы почти готового жилья. Поэтому в следующем году дефицит действительно может усилиться. В такой ситуации, конечно, цены на новостройки в высокой стадии строительства будут расти», — объяснил Сырцов.

В то же время эксперт добавил, что если власти не продлят субсидирование ипотеки в 2024 году и ставки по кредитам на покупку жилья у застройщиков вырастут с текущих 5–8% до 16–17%, то спрос может существенно сократиться, а цены если и не упадут, то будут заморожены.

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Ранее, 6 ноября, в федеральной компании «Этажи» сообщили, что в октябре доля сделок по покупке вторичного жилья в России снизилась до рекордных 34,5%. При этом наблюдается активный рост доли сделок на рынке загородной недвижимости: за прошлый месяц она увеличилась с 18,7 до 22%, а доля сделок на первичном рынке снизилась с 46 до 43,5%.

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